Chi è Sangiovanni e come nasce il suo singolare nome d’arte

Per la seconda volta Sangiovanni è uno degli artisti in gara al Festival di Sanremo: ecco alcune curiosità sul giovane cantante

È uno degli artisti italiani di maggior rilievo degli ultimi anni e che in pochissimo tempo è già riuscito a raggiungere risultati e consensi che molti impiegano una carriera intera ad ottenere. Stiamo parlando di Giovanni Pietro Damian, meglio noto con il nome d’arte di Sangiovanni. Andiamo a scoprire qualche curiosità su uno dei cantanti in gara a Sanremo 2024 più attesi.

Questa sera sul palco dell’Ariston e in diretta su Rai1 prenderà il via la 74esima edizione del festival canoro più importante del paese, quello di Sanremo. Tra gli artisti in gara ci sarà anche Sangiovanni, che torna nella città ligure per la seconda volta, dopo il meraviglioso quinto posto ottenuto dell’edizione del 2022 con il suo brano “Farfalle”.

L’inedito con cui parteciperà quest’anno si intitola “Finiscimi” e, come spiegato dallo stesso ‘Sangio’, si tratta di una canzone nostalgica, struggente e malinconica, scritta “per andare avanti a questa fine“.

È inevitabile che il pensiero va alla fine della relazione avuta con la ballerina Giulia Stabile. Amore nato nel 2020 tra i banchi della scuola di Amici in cui entrambi partecipavano quell’anno.

Non è la prima volta che il giovane artista riporta nei suoi testi i disagi e le emozioni che vive. Anzi, come affermato in passato anche dai suoi genitori, è proprio una sua prerogativa quella di riportare nelle sue canzoni ciò che vive.

Una ‘abitudine’, per cosi dire, nata fin da quando era giovanissimo, quando stava vivendo un momento tutt’altro che felice per via di alcuni episodi di bullismo di cui è stato vittima.

Giovanni è nato a Vicenza il 9 gennaio del 2003. Ha frequentato lo stesso Liceo di Madame e per questo i due sono amici. Sarebbe stata proprio la cantante a presentarlo all’etichetta Sugar Music, addirittura prima della sua partecipazione ad Amici.

La scelta del nome d’arte Sangiovanni è dovuta al fatto che tutti gli hanno sempre detto di non avere una faccia da bravo ragazzo e che non sembra affatto un santo.