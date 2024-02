Geolier ha preso il 60% dei voti, ma ecco perché non ha vinto il Festival di Sanremo: cos’è successo

Il televoto non è bastato a Geolier per vincere il Festival di Sanremo

È ufficialmente terminato, nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 03.00 del mattino il settantaquattresimo Festival di Sanremo. A trionfare in questa sfida canora, è stata la ventitreenne Angelina Mango. Al secondo posto si piazza il ventitreenne Geolier, terza Annalisa e quarto Ghali. In molti, viste le precedenti serate del festival, si erano fatti un’idea sui possibili vincitori del Festival. Tra tutti gli artisti, uno dei più votati, era di sicuro Geolier, che per ben 2 serate consecutive, si è classificato primo nella classifica provvisoria. E, anche nell’ultima serata, al televoto, Geolier, ha ottenuto un enorme successo, che però, non è bastato per vincere Sanremo 2024.

Nonostante il televoto Geolier non vince Sanremo 2024

Giunti quasi alla fine della serata, Amadeus e Fiorello, presentano i quattro “finalisti” del Festival, e dopo averli ascoltati in un’ultima esibizione, danno il via al televoto. Ma, in questa ultimissima fase, partecipa alla votazione anche la sala stampa e radio. Quindi, la classifica finale, vede una unione di questi tre voti. In molti, si sono chiesti, come è possibile che Geolier, che ha ottenuto un successo enorme al televoto, non sia riuscito a vincere il Festival di Sanremo.

#Sanremo2024 Un abbraccio che spazza via ogni polemica. Angelina Mango e Geolier, un'immagine bellissima al Festival di Sanremo



Il video è stato pubblicato dall’account Instagram @sanremorai@angelinamango_@geolier pic.twitter.com/3BCbRnHurV — Fanpage.it (@fanpage) February 11, 2024

Con il 60% raggiunto al televoto, dato più alto nella storia del festival, Geolier, non è stato molto apprezzato da sala stampa e radio. Infatti, sembra che, abbia ottenuto meno del 10% dei voti, a differenza del 40% ottenuto da Angelina Mango.

Geolier primo in classifica grazie al televoto

Il giovane rapper napoletano, ha accettato con onore e dignità il suo secondo posto. Ma, molti dei suoi fan, non sono d’accordo con la decisione finale che, vede una classifica totalmente ribaltata con Angelina Mango al 40,3%. Geolier al 25,2%, Annalisa 17,1% e Ghali al 10,5%.

Voti finali

Durante la serata, in particolare nei momenti finali della puntata, sembra che il televoto sia stato sommerso da chiamate e messaggi. Tanto che, alcune persone, hanno riscontrato problemi nella ricezione del messaggio di conferma. Ma la Rai ha rassicurato tutti che, ogni singolo voto, è stato ricevuto ed elaborato alla perfezione. Numeri mai visti prima, che non sono stati sufficienti a Geolier. Il giovane, ha comunque partecipato ad uno dei festival musicali più importanti al mondo, classificandosi secondo, a soli ventitré anni. Ha in programma tre date consecutive, già sold out, nello stadio Diego Armando Maradona di Napoli.