Chi è Zaira Nucci? Conosciamo meglio la bellissima fidanzata di Khaby Lame

Lui è uno dei tiktoker più famosi del momento e i numeri che raggiunge sui social sono davvero da record. Stiamo parlando di Khaby Lame, il giovane 24enne che è riuscito a conquistare il cuore del popolo del web grazie alla sua geniale invenzione. Khaby è seguitissimo sui social, in particolar modo su Tik Tok dove può contare più di 50 milioni di followers. Conosciamo meglio la sua fidanzata Zaira Nucci.

Khaby Lame è il tiktoker del momento che con i suoi video è riuscito a portare divertimento e spensieratezza sui social. Con i suoi video il giovane prende in giro tutti coloro che proprio sui social pubblicano contenuti davvero esilaranti. Il popolo del web, però, si è interrogato anche riguardo la sua vita privata.

Da circa due mesi il giovane tiktoker è fidanzato con Zaira Nucci. Stando a quanto dichiarato dallo stesso Khaby, i due si sono conosciuti tramite social, hanno iniziato a parlare un po’ ma poi hanno smesso di sentirsi. Queste sono state le parole di Khaby riguardo l’inizio della conoscenza con Zaira:

É iniziato tutto per caso, grazie ai social. Ad ottobre 2020 le ho risposto ad una storia su Instagram. Abbiamo parlato per un po’, poi abbiamo smesso di scriverci.

Successivamente, però, il loro incontro a Chivasso è stato importante. Ecco le parole del tiktoker:

Nel mentre un giorno ci siamo incrociati per caso a Chivasso. Lei mi ha riconosciuto e mi ha ricontattato. Siamo tornati a parlare, fino a quando non le ho chiesto di uscire. La prima volta è stata bella e semplice allo stesso tempo. Siamo stati al McDonalds. Ora stiamo insieme da quasi due mesi. Festeggiamo il mesiversario il 16!

Khaby Lame, inoltre, ha dichiarato di essere molto felice che la sua Zaira sia entrata a far parte della sua vita:

Mi ha preso subito appena l’ho vista. Lei è differente dalle altre. Ho capito immediatamente che le interessavo io come persona e non come personaggio di Tik Tok. É una cosa che mi ha fatto molto piacere. É proprio ciò che speravo. Sono stato fortunato.