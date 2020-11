Parlare di una cantante simbolo di generazioni intere significa, tra le altre cose, parlare anche di Patty Pravo. La donna, con la sua voce, ha rappresentato i pensieri di molti. Vediamo chi era Gordon Faggetter, il primo ed ex marito della donna, e cosa si sa sulla sua persona.

Biografia di Gordon Faggetter

Gordon Faggetter è nato nel 1948 nella contea di Surrey, nel Regno Unito, ed è morto il 12 agosto del 2020 a Roma, all’età di 72 anni. Si tratta del primo marito della nota Patty Pravo, ma in realtà la sua carriera e la sua fama vanno molto più in alto di questo.

Fin da bambino, l’uomo ha sempre avuto una passione per la pittura. Con la sua famiglia, da piccolo, si è trasferito a Brighton, dove rimangono fino al 1965. Sono questi gli anni in cui inizia a coltivare un’altra sua grande passione: quella per la musica. Infatti, inizia a suonare la batteria e proprio in questo periodo ingrana la marcia della sua carriera.

Carriera

Sempre nel periodo di Brighton, il giovane Gordon Faggetter prende parte come batterista alla band Cyan Three. Nel 1967 il gruppo arriva anche in Italia, poiché scritturati per l’accompagnamento ai concerti di Patty Pravo ed anche di Mia Martini.

Contemporaneamente a tutto questo, l’uomo non smette mai di dipingere, cosa che rimane la sua passione più grande. Infatti, vediamo che in questi anni ha sperimentato la creazione di quadri ad olio e ad acquerello, arrivando a dipingere alcune cover anche per album. Nel 1973, si stabilisce in pianta stabile a Roma e abbandona la musica per dedicarsi completamente all’arte.

Vita privata

La prima moglie di Gordon Faggetter è stata la grande Patty Pravo. I due si sono sposati in Inghilterra nel 1968. Non si sa se ci siano tracce anche di nozze in Italia, ma per il momento non è stato trovato nulla. Il matrimonio è durato per ben 4 anni, ma si è poi spento esattamente come è cominciato. In questi anni, inoltre, la coppia non ha avuto figli.

Successivamente a Patty Pravo, l’artista si è risposato e da queste seconde nozze ha avuto anche dei figli. Il 12 agosto del 2020, dopo una lunga malattia, si è spento a Roma circondato dagli affetti della sua famiglia.