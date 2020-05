Chi era Marcheline Bertrand? Conosciamo meglio la mamma di Angelina Jolie Marcheline Bertrand era la mamma di Angelina Jolie, famosa attrice statunitense: ecco chi era la donna, la sua carriera e la sua vita privata

Chi non conosce Angelina Jolie, la bellissima attrice statunitense, moglie di Brad Pitt? In molti si domandano chi era sua mamma, ecco perché oggi andremo a conoscere meglio Marcheline Bertrand, parlando della sua gioventù, della sua carriera, della sua vita privata e della morte.

Chi era Marcheline Bertrand: età, carriera, vita privata e morte

Marcheline Bertrand (Marcia Lynne Bertrand) è un’attrice statunitense, proprio come sua figlia. È nata il 9 maggio del 1950, a Chicago. Incontrò suo marito Jon Voight, che sposò nel 1971 e dal quale ebbe due figli, il primogenito James Haven, oggi attore e produttore statunitense, nel 1973 e dopo due anni, la nota e amata attrice, Angelina Jolie, nata il 4 giugno del 1975. Marcheline Bertrand divorziò da suo marito nel 1978.

Nello stesso anno, l’attrice conobbe un noto regista, Bill Day. I due vissero insieme per ben 12 anni e tentarono anche di avere un figlio. Purtroppo persero le speranze, dopo ripetuti aborti. Alla fine, arrivarono alla separazione, avvenuta nel 1993. Negli anni successivi, Marcheline entrò nel mondo della produzione. L’attrice è oggi ricordata per i film: Cercando di uscire (Lookin’ to Get Out 1982), I miei problemi con le donne (The Man Who Loved Women 1983) e Trudell (2005).

Poco prima dell’ultimo film, nel 2002, la Bertrand si sposò di nuovo, con Tom Bessamra e trascorse con lui i suoi ultimi anni di vita.

Marcheline Bertrand non ha mai amato essere al centro dell’attenzione e rilasciare interviste, ha sempre vissuto nella sua riservatezza. È morta nel 2007, all’età di 57 anni, a Los Angeles, dopo aver perso una battaglia contro il cancro all’ovaio, durata quasi otto anni.

Angelina Jolie ha scritto un saggio sul “Time” dedicato alla sua mamma, per esprimere il suo dolore e anche per parlare della sua decisione di ricorrere alla chirurgia preventiva, poiché consapevole che sono state diverse le donne colpite negli anni, all’interno della famiglia.

Più volte l’attrice si è ritrovata a parlare della scomparsa della sua mamma, esprimendo quel gran dolore, che l’accompagnerà per sempre:

“Ho perso mia madre quando avevo trent’anni. Quando ripenso a quel periodo, vedo quanto mi ha cambiato la sua morte. Perdere l’amore di una madre e un caldo dolce abbraccio, è come strappare a qualcuno una coperta protettiva”.