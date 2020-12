Vi ricordate i figli di Jennifer Lopez? La star ha pubblicato un recente scatto in versione casalinga. Ecco come sono diventati

Non è la prima volta che Jennifer Lopez si mostra ai propri fan al naturale e senza un filo di trucco. La 51enne pop star planetaria, d’altronde, va fiera della sua bellezza genuina e non si nasconde certo dal mostrarla. Qualche giorno fa, ha pubblicato una foto che la ritrae insieme ai suoi figli, in un momento di vita quotidiana a casa.

Credit: jlo – Instagram

Cantante, modella, attrice e chi più ne ha, più ne metta, J. Lo è senza dubbio una delle star più conosciute e amate dell’intero pianeta. Di lei, oltre che le infinite doti artistiche, ha sempre colpito la sua bellezza al naturale. In molti, nel corso degli anni, hanno provato ad insinuare che sia tutto frutto della chirurgia estetica, ma lei ha sempre smentito queste voci.

Per dare conferma a tutto questo, Jennifer non si è mai nascosta dal mostrarsi in situazioni di vita quotidiana, magari mentre è a casa e dimostra di essere anche un’amorevole mamma.

Credit: jlo – Instagram

La foto che la cantante ha pubblicato qualche giorno fa ne è la chiara dimostrazione.

La Lopez nella foto appare in accappatoio sul divano di casa, con i capelli arruffati e, ovviamente, senza un filo di Make Up sul viso. Insieme a lei posano anche i suoi due gemelli, Emme e Maximilian, che siedono dolcemente sulle sue ginocchia. Anche la didascalia esprime tutta la dolcezza del momento:

Adoro che vogliano ancora sedersi sulle ginocchia della loro mamma. Buon Sabato!

La foto, come spesso accade con tutti i post che J. Lo pubblica su Instagram, ha scatenato milioni di reazioni e migliaia di commenti dei suoi fan più appassionati.

Jennifer Lopez e sua figlia Emme insieme sul palco del Super Bowl

Credit video: Music Art – YouTube

I suoi figli sono per Jennifer Lopez il centro assoluto della vita. Compaiono spesso e volentieri nelle sue foto e nei dolci video che la star decide di pubblicare sui suoi profili social. Una di loro, Emme Mirabel, vuole seguire le orme artistiche di sua mamma e sembra anche che abbia un eccezionale talento.

La giovane ha avuto modo di dimostrarlo in un’occasione di altissimo livello. Lo scorso febbraio, sua mamma Jennifer si è esibita in uno degli show più importanti d’America, l’Halftime Show del Super Bowl. Dopo aver cantato con l’altra star mondiale Shakira, sul palco è salita la piccola Emme che si è esibita in uno spettacolare duetto con sua mamma.