Chi sono i figli di Maria Venier Chi sono i figli di Maria Venier? Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere sulla vita privata delle celebre conduttrice italiana

Chi sono i figli di Maria Venier? La famosa conduttrice, attrice, opinionista e stilista italiana è molto famosa in Italia. Ha condotto programmi di grandissimo successo, ma quanto sappiamo della vita privata di Mara Povoleri, come si chiama Mara Venier all’anagrafe?

Mara Povoleri, in arte Mara Venier, è nata a Venezia il 20 ottobre del 1950. È nata e cresciuta nella città di Mestre, nel rione popolare Piave. Qui ha conosciuto l’attore Francesco Ferracini, il suo primo marito, morto il 24 maggio 2016. Il matrimonio è stato celebrato nel 1971, quando la conduttrice aveva solo 21 anni. La prima figlia di Mara Venier era nata tre anni prima, Elisabetta.

Come mamma Mara, anche Elisabetta Ferracini è conduttrice e attrice tv. È diventata famosa negli anni Novanta come presentatrice del programma per ragazzi Solletico in onda di pomeriggio su Rai 1. Elisabetta nel 2002 l’ha resa nonna per la prima volta.

Successivamente Mara Venier ha frequentato l’attore Pier Paolo Capponi, da cui ha avuto il secondo figlio, Paolo Capponi. È nato nel 1975 e per alcuni anni da bambino ha vissuto con il padre e la sua nuova compagna, per incomprensioni con la madre. Poi con il tempo, però, i rapporti si sono di nuovo fatti sereni, tanto che oggi Mara Venier si gode Claudio, il suo nipotino nato nel 2017.

In seguito Mara Venier ha sposato Jerry Calà: il matrimonio è durato solo tre anni, perché lui la tradiva di continuo. Ha anche avuto una grande storia d’amore con Renzo Arbore: era anche rimasta incinta del celebre cantante, ma al quinto mese di gravidanza ha perso il suo bambino.

In seguito ha anche avuto una storia d’amore, decisamente più breve, con l’attore italoamericano Armand Assante. Attualmente Mara Venier è sposata con Nicola Carraro, produttore cinematografico, con cui è convolata a giuste nozze a Roma il 28 giugno 2006 (lui dal gennaio 1963 sino al 1980 è stato marito di Adonella Colonna di Paliano da cui ha avuto tre figli: Ginevra, Giada e Gian Gerolamo, a lungo compagno di Simona Ventura).