Il nome di Mario Balotelli è noto per molti e diversi motivi. Principalmente per la sua carriera da calciatore, ma anche perché è una personalità tanto discussa. Vediamo allora chi sono i suoi genitori biologici, Thomas e Rose Barwuah, la loro storia e tutto quello che si sa sulla loro vita.

Storia di Thomas e Rose Barwuah

Thomas e Rose Barwuah sono una coppia originaria del Ghana che è arrivata in Italia nel 1988. Al loro arrivo, i due si sono prima trasferiti a Palermo e poi, solo successivamente, si sono spostati in provincia di Brescia. La loro storia ha toccato tutta Italia, ma ha sicuramente cambiato la vita di Mario Balotelli.

Storia e adozione di Mario Balotelli

Via: Iena SapienS

Mario Balotelli fa parte di una famiglia con 4 figli: la prima è Abigail Barwuah, seguita da Super Mario, poi da Enock Barwuah e infine da Angel Barwuah, la più piccina. La famiglia, di conseguenza, si capisce subito quanto fosse numerosa. Molto raramente i coniugi Barwuah hanno rilasciato interviste, ma nel 2008 la mamma dei ragazzi decise di raccontare la loro storia.

La donna, che è ormai diventata nota proprio grazie alla fama dei figli, raccontò che al loro arrivo vivevano in una casa con un’altra famiglia africana. In queste condizioni, molto precarie, non riuscivano ad accudire al meglio i loro figli, specialmente Mario Balotelli, il quale era malato.

Il calciatore, infatti, intorno all’età di 3 anni soffriva di problemi intestinali, ai quali la famiglia non poteva far fronte. Per questo motivo si sono rivolti agli assistenti sociali, i quali hanno subito trovato una famiglia per il bambino: la coppia Balotelli, Silvia e Francesco. Così il ragazzo inizia a vivere con loro e con i loro 3 figli: Corrado, Giovanni e Cristina. I genitori biologici, però, non lo hanno mai di fatto abbandonato: loro hanno sempre pensato al bene del figlio.

Storia dopo l’adozione

La coppia ha continuato a vivere in provincia di Brescia, crescendo lì i loro altri 3 figli. Il rapporto con Super Mario non è mai stato dei migliori, dopo l’affido ai Balotelli. Infatti, il ragazzo ha provato per molto tempo forte rammarico nei confronti dei genitori biologici, che ha sempre creduto lo avessero abbandonato in ospedale.

Nonostante questo, la coppia ha cercato di rimanere affianco al figlio, fino ad arrivare a riallacciare i rapporti. Sopratutto tra fratelli, le relazioni sono molto cambiate. Come si è visto anche dentro la casa del Grande Fratello Vip, Mario Balotelli ha un bellissimo rapporto con suo fratello Enock Barwuah, che si trova all’interno del programma da settembre 2020.