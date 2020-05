Chi taglia i capelli di Giuseppe Conte Tutti se lo chiedevano, era il dilemma dell'anno ed ora è stato risolto: ecco chi taglia i capelli di Giuseppe Conte

Siamo sicuri che ve lo siete chiesto! Ammettetelo! Chi taglia i capelli di Giuseppe Conte è la domanda che tutti gli italiani, almeno una volta, si sono posti. E, adesso, il mistero è stato finalmente svelato. È stato il premier stesso a rivelare la verità sul mistero della sua chioma sempre impeccabile: è lui stesso. Ecco cosa ha detto il premier a Le Iene.

La domanda era nell’aria da un bel po’. Se lo chiedevano le donne che sembrano subire il suo fascino, gli uomini, un po’ invidiosi per il suo discreto successo con il mondo femminile. Se lo chiedevano i suoi colleghi in parlamento e i giornalisti sempre a caccia di scoop. Ebbene, la risposta è finalmente arrivata: Giuseppe Conte si taglia i capelli da solo.

E chi l’avrebbe detto? Il Presidente del Consiglio italiano sa usare le forbici e il rasoio tanto quando la penna per firmare i decreti. Un uomo che sa gestire un paese in un momento così delicato e complesso come quello che stiamo attraversando non poteva non sorprenderci… e lo ha fatto confessando di tagliarsi i capelli da solo.

Come lo abbiamo scoperto? A trovare la risposta è stato uno degli inviati de Le Iene che glielo ha chiesto. E la risposta di Giuseppe Conte non è tardata ad arrivare:

“Allora guardi, se lei vuole, le rivelo un segreto eccezionale e siccome è un segreto e lei non mi crederà sono già disponibile alla prova: me li taglio da solo. Lei non ci crede, se vuole glieli taglio io. È una vecchia pratica che appresi durante gli anni dell’Università: li tagliavo a tutti i miei coinquilini”.

Ovviamente, in molti fanno fatica a credere alle sue parole e questo, Giuseppe Conte lo sa! Ma a sostenere la versione del premier c’è anche Rocco Casalino, il suo portavoce che ha dichiarato al microfono dell’inviato de Le Iene:

“Se li taglia davvero lui, ha questa fissa. Ma anche prima se li tagliava lui, cioè se li taglia sempre lui, anche prima che chiudessero i barbieri. Ogni volta andava su, scendeva, diceva: “Ti piace il mio taglio?” e io dicevo: “Ma come il tuo taglio?”. E lui: “Mi sono andato a tagliare un po’”. Io ho detto: “Ma no”. Infatti lo criticavo perché secondo me non erano fatti bene, cioè secondo me doveva andare dal barbiere comunque”.

La puntata de Le Iene con l’intervista a Giuseppe Conte potrete vederla su Italia 1, martedì 5 maggio in prima serata.