Chiara Ferragni e il ritorno della vita bassa a New York, ecco il look dell'influencer con la micro gonna

Nel corso delle ultime ore Chiara Ferragni sta lasciando tutti i suoi fan senza parole. La celebre influencer si trova attualmente a New York e in occasione delle Fashion Week ha indossato una micro gonna stabilendo il ritorno della vita bassa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Chiara Ferragni non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente l’imprenditrice digitale è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere protagonista l’influencer sono stati i suoi look indossati durante la Fashion Week a New York, in particolare quello con la micro gonna a vita bassa.

Senza alcuna ombra di dubbio Chiara Ferragni è una delle influencer più famose al mondo. L’imprenditrice digitale ha lasciato i suoi figli Leone e Vittoria con papà Fedez per volare a New York e assistere alle sfilate dedicate alla stagione Autunno-Inverno 2022. Inutile dire che la 34enne sta documentando sui social tutti i suoi look. Tuttavia, c’è stato un outfit in particolare che ha attirato l’attenzione più di tutti gli altri.

Si tratta della micro gonna a pieghe beige abbinata ad un maglioncino crop grigio con sotto una camicia blu ugualmente corta. L’outfit iconico appartiene alla collezione Spring-Summer 2022 della casa di moda Miu Miu. Così facendo la Ferragni, sfidando la temperatura di -10° gradi nella grande mela, ha stabilito il ritorno della vita bassa.

Il look completo di Chiara Ferragni a New York

L’imprenditrice digitale ha abbinato il tutto ad un paio di calze di lana di Calzedonia, un bomber oversize di Dsquared2 e un paio di scarpe con il tacco. Tuttavia, un altro dettaglio di certo non è passato in osservato a tutti gli utenti del web.

Si tratta del fantastico make up realizzato dal suo hairsylist e make up artist di fiducia, Manuele Mameli. Quest’ultimo ha curato anche i capelli dell’influencer raccogliendoli in una coda di cavallo alta per mettere in risalto i due cuori disegnati sul lato dell’occhio.