Nella mattinata di ieri gli oltre tredici milioni di follower che seguono il cantante Fedez su Instagram hanno appreso del grave lutto che ha colpito la famiglia del loro beniamino. A spegnersi per sempre, stando a quanto ha annunciato lo stesso Federico, è stata una sua cara zia. La donna era malata da tempo e non è riuscita a combattere il Covid che l’aveva colpita in questi ultimi giorni.

Credit: fedez-Instagram

Sebbene pare stia allentando un po’ la sua presa, il Covid continua ancora a preoccupare gli italiani e gli abitanti di tutto il mondo. Sono decine di migliaia i contagi che si registrano ancora giornalmente e centinaia i decessi che questo virus continua a causare.

Dolore e preoccupazione che ovviamente non risparmiano nessuno, neanche i personaggi dello star system italiano e non.

I Ferragnez, ad esempio, fanno parte di quelli che hanno dovuto affrontare il Coronavirus. All’inizio in prima persona. A dicembre scorso, infatti, sia Fedez che Chiara Ferragni erano risultati positivi, ritrovandosi costretti a trascorrere la quarantena chiusi in casa.

Fortunatamente tutto si era concluso per il meglio e, dopo qualche giorno da asintomatici, entrambi sono tornati negativi.

Poi il Covid-19 è tornato a bussare alle porte della loro famiglia, ma questa volta con risvolti molto più tragici.

La zia di Fedez, infatti, è deceduta un paio di giorni fa dopo che nei giorni passati era risultata positiva.

Le parole di Fedez per la sua adorata zia

Credit: fedez-Instagram

Nella sezione storie del suo account, il cantante di musica rap ha annunciato la morte dell’adorata zia, spiegando come è avvenuta e mostrando tutto il suo dolore.

Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto. Hai affrontato per 20 anni una battaglia contro un grande male, senza mai piegarti. Quando ci hai detto della tua positività al Covid in cuor mio sapevo che sarebbe stato troppo anche per te

Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita ingiustamente non ti ha mai voluto dare. Ciao guerriera, ciao Zia.

Credit: fedez-Instagram

Poi in un’altra storia Federico ha voluto ringraziare i medici del reparto di pneumologia dell’ospedale San Paolo, per aver provato a salvare la vita di sua zia fino all’ultimo minuto e per la loro umanità.