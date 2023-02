Chiara Ferragni a Sanremo, la rivelazione sul contratto: “No accordi commerciali”

Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Ferragni è stata una delle co-conduttrici più attese nella 73esima edizione del Festival Di Sanremo. Nel corso delle ultime ore, la celebre influencer è tornata a parlare in merito alla sua esperienza alla kermesse canora. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul suo contratto.

Alla 73ª edizione del Festival Di Sanremo, Chiara Ferragni ha partecipato in qualità di co-conduttrice nel corso della prima e dell’ultima serata. Dopo essere stata corteggiata per molto tempo da Amadeus affinché partecipasse al kermesse canora, nel 2022 l’imprenditrice digitale ha finalmente accettato la proposta.

Con grande onore si è presentata sul palco del Teatro Ariston lasciandosi andare in un emozionante monologo. Nonostante siano trascorse alcune settimane dalla fine della kermesse canora, di recente la moglie di Fedez è tornata a parlare della sua esperienza ringraziando tutti coloro che le sono stati vicini.

Tuttavia, l’imprenditrice digitale ha colto l’occasione anche per rivelare un inedito dettaglio sul suo contratto. Queste sono state le sue parole:

A distanza di due settimana penso ancora a quanto sia stata formativa la mia esperienza. Forse i non addetti ai lavori non lo sanno, ma per rispetto nei confronti della Rai e dei suoi telespettatori, ho deciso, già quando ho accettato l’incarico ad aprile, di non accettare nessun tipo di accordo commerciale legato al Festival.