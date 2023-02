Chiara Ferragni a Sanremo: la villa dove alloggia è super lussuosa

In vista del Festival Di Sanremo, Chiara Ferragni ha scelto di alloggiare in una villa extra di lusso

Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Ferragni è una delle ospiti più attese in questa 73esima edizione del Festival Di Sanremo. La nota influencer salirà sul palco dell’Ariston nella prima e nell’ultima serata in qualità di co-conduttrice. Ma dove sta alloggiando in questi giorni? L’imprenditrice digitale ha scelto una villa super lussuosa la quale offre tutti i comfort possibili. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il Festival Di Sanremo è ormai alle porte. La 73esima edizione della kermesse canora più attesa dell’anno avrà inizio martedì 7 febbraio 2023 e terminerà sabato 11 febbraio 2023. Quest’anno, tra le co-conduttrici che saliranno sul palco dell’Ariston c’è anche Chiara Ferragni la quale si trova già in Liguria dove tra poco verrà raggiunta da suo marito Fedez.

Mentre attende di scendere la scalinata al teatro dell’Ariston, l’imprenditrice digitale sta alloggiando in una villa extra di lusso. Si tratta di Villa Dendi la quale si trova a Cipressa che dista circa 15 km dalla città di Sanremo. A diffondere la notizia è stato l’Ansa il quale sostiene che si tratti della stessa dimora scelta da Elisa Toffoli nell’anno 2022 e da Fedez due anni fa, quando partecipò alla kermesse canora insieme a Francesca Michelin.

Tuttavia, a rivelare qualche dettaglio in più sul lussuoso alloggio di Chiara Ferragni è stato il sito Sotheby’s International Reality. La villa di ben 700 mq è composta da otto camere da letto, otto bagni, tre cucine e vari saloni.

Inoltre, offre anche una piscina a sfioro con acqua salata e un’altra già piccola interna, una sala idromassaggio, un campo da tennis, una palestra e un ampio garage. Tuttavia, oltre a tutti questi comfort, la residenza è dotata di un servizio poco comune. Si tratta di una pista in cui vi è possibile atterrare con l’elicottero.