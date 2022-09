Chiara Ferragni accompagna Leone al suo primo giorno di scuola: il look dell’influencer

Senza alcuna ombra di dubbio Chiara Ferragni è una delle influencer più amate e stimate al mondo. In occasione del primo giorno di scuola di Leone, l’imprenditrice digitale ha sfoggiato un look da urlo. L’accessorio che non è passato di certo in osservato è stata la borsa di oltre 150 mila euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nel mese di settembre è tempo di tornare a scuola. Anche i figli dei vip si preparano per il rientro. Tra questi ultimi troviamo Leone Lucia Ferragni, il quale ha già quattro anni e mezzo e quest’anno ha iniziato il secondo anno di scuola d’infanzia.

Già lo scorso anno mamma Chiara e papà Fedez avevano immortalato il primo giorno d’asilo del piccolo condividendo questo momento così emozionante con tutti i suoi fan. Anche quest’anno i Ferragnez hanno documentato il primo giorno di scuola di Leone sui social attraverso un post pubblicato sui loro profili Instagram. Queste sono le parole che l’influencer ha scritto nella didascalia:

Primo giorno di scuola oggi rispetto al primo giorno di scuola di Leo dell’anno scorso. Cresce così in fretta.

Nell’immagine in questione possiamo notare anche l’outfit dell’imprenidtrice digitale. Per il primo giorno di scuola di suo figlio, la Ferragni ha scelto un abito corto caratterizzato dalla stampa fiorata abbinato ad un camicione scozzese.

Il look di Chiara Ferragni: ecco quanto costa la borsa di Hermès

Tuttavia un accessorio ha attirato l’attezione più degli altri. Si tratta della Birkin d’Hermès in coccodrillo. Di solito, le borse della casa di moda francese partono da un minimo di 8000 euro ma quello di Chiara Ferragni può raggiungere un prezzo di circa 150mila euro fino ad arrivare a 300 mila euro.