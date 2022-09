Fedez pronto a fare un nuovo tatuaggio: ecco tutti i dettagli del nuovo lavoro

Fedez non smette mai di far parlare di sé e in questi ultimi giorni il cantante, nonché marito di Chiara Ferragni, è tornato ad occupare le principali pagine dei giornali di cronaca rosa. In particolar modo, il rapper ha svelato ai suoi followers tutti i dettagli del suo nuovo tatuaggio.

Fedez è pronto per fare un nuovo tatuaggio. In queste ultime ore il marito di Chiara Ferragni ha rivelato tutti i dettagli di questo nuovo progetto, dal disegno alla parte del corpo in cui sarà eseguito il nuovo tatoo. Essendo un disegno particolare, ci vorrà sicuramente del tempo prima che sia terminato.

Queste sono state le parole dell’annuncio di Fedez sulla sua pagina Instagram:

Non mi tatuo da una vita. Finalmente è il giorno del nuovo tatuaggio sulla schiena… evviva. Con il grande Luca Natalini… farà veramente male.

In seguito alla rivelazione del cantante, sono stati molti coloro che si sono interessati a tutti i dettagli del nuovo tatuaggio di Fedez. I followers non stanno nella pelle e non vedono l’ora di scoprire il significato del suo disegno.

Nuovo tatuaggio per Fedez: ecco il significato del suo nuovo tatuaggio

Dopo aver mostrato il disegno del nuovo tatuaggio, per molti dei suoi followers il significato del nuovo tatoo di Fedez è rimasto un mistero. Il disegno condiviso dal rapper sui social mostra infatti un enorme drago, che verrà tatuato sulla schiena, accompagnato dalla presenza di due bambini che si scaldano attorno ad un fuoco.

Nelle ultime ore il marito di Chiara Ferragni ha svelato il significato del suo nuovo progetto. Tramite un’Instagram Stories in cui mostra l’opera, Fedez ha scritto:

L’araba fenice rinasce dalle ceneri del fuoco dei miei due angeli.

Sono stati molti coloro che si sono complimentati con il rapper in seguito alla rivelazione del significato del suo nuovo tatuaggio. Ovviamente, accanto a coloro che hanno riempito Fedez di messaggi positivi, non sono potuti mancare quelli che hanno rivolto al cantante numerose critiche.