Chiara Ferragni, addio a tata Rosalba: cos’è successo

In questi giorni Chiara Ferragni, insieme a suo marito Fedez e ai piccoli Leone e Vittoria, hanno salutato Rosalba, la tata dei due piccoli. L’imprenditrice digitale e suo marito hanno condiviso dei teneri messaggi d’addio rivolti a colei che si è presa cura dei loro bambini sin dalla nascita. Ecco le parole di Chiara Ferragni e Fedez dedicate a Rosalba.

Chiara Ferragni e Fedez hanno rivolto delle dolci parole per Rosalba, presenza fissa nelle loro vite dal momento che la donna si è sempre occupata dei piccoli Leone e Vittoria. Qualche giorno fa l’imprenditrice digitale ha condiviso uno scatto che ritrae la famiglia Ferragnez insieme alla speciale tata.

Queste sono state le parole che l’imprenditrice digitale ha scritto per Rosalba:

Ti vogliamo bene Rosalba.

Alla speciale dedica dell’influencer si è unito il messaggio della mamma della fashion blogger, Marina Di Guardo, che ha commentato lo scatto con queste parole:

Una persona meravigliosa e super competente. Ci mancherai tantissimo Rosalba.

Non sappiamo quando Rosalba abbia iniziato a prestare servizio in casa Ferragnez, ma l’imprenditrice digitale ha mostrato la tata dei suoi due bimbi poco prima della nascita della piccola Vittoria. Ma perché ha scelto di andare via tata Rosalba? Non lo sappiamo con certezza ma la spiegazione potrebbe arrivare nelle prossime ore dai Ferragnez.

Chiara Ferragni: la famiglia dell’imprenditrice digitale

Come a tutti è noto, Chiara Ferragni è mamma di due bambini. Il primogenito della famiglia Ferragnez è Leone, nato a Los Angeles nel 2018, in modo da fargli avere la doppia cittadinanza. Pochi mesi fa l’imprenditrice digitale ha dato alla luce la piccola Vittoria, sul web una vera e propria star. La coppia vive a Milano e presto si trasferirà in un appartamento nel quartiere City Life.

Chiara Ferragni e suo marito Fedez non perdono occasione per condividere sui social momenti della loro vita quotidiana passati insieme ai piccoli Leone e Vittoria. Una famiglia bellissima quella creata dalla fashion blogger più famosa sempre presente nella vita dei suoi figli.