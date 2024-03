Chiara Ferragni appare tremante e in difficoltà alla sua prima apparizione pubblica: “travolta dall’odio”

Chiara Ferragni appare tesa, abito nero, classico, semplice, non troppo casto. La voce incerta ma consapevole dell'importanza delle sue dichiarazioni.

Non c’è dubbio, oggi non poteva essere che il “Chiara Ferragni day”. L’imprenditrice digitale è stata ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa. L’intervista era stata annunciata proprio il giorno in cui è esploso il caso della crisi con il marito Fedez, una separazione annunciata al pubblico grazie alle indiscrezioni arrivata dal sito ‘Dagospia’.

Solo dopo dieci giorni, l’influencer è tornata a parlare sui social. Quella da Fabio Fazio è la sua prima apparizione in un programma televisivo dall’inizio del pandoro-gate e dall’annuncio della separazione con il rapper. Ferragni appare praticamente fin da subito quasi tremante, in difficoltà. Il conduttore di canale Nove, però, dall’alto della sua lunghissima esperienza, riesce a metterla (più o meno) a suo agio e a snocciolare con lei diversi temi, tutti molto intensi.

Gli ultimi anni dei Ferragnez sono stati segnati da momenti difficili, tra la drammatica scoperta del tumore al pancreas di Fedez, l’intervento successivo fino alle tensioni dopo la partecipazione di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023. Ricordiamo tutti il caso del bacio tra Fedez e Rosa Chemical proprio nel momento di massima visibilità dell’imprenditrice sul palco dell’Ariston.

La partecipazione alla trasmissione ha ottenuto il via libera del Tar dopo il ricorso del Codacons. L’associazione dei consumatori ha comunque chiesto al conduttore di porre delle domande all’imprenditrice digitale. Su Instagram, prima dell’intervista da Fazio, Chiara Ferragni aveva dichiarato ai suoi follower:

Se stasera non sarò ‘perfetta’ come cerco sempre di essere, amen. La perfezione è un’illusione. Voglio essere me stessa con tutte le mie fragilità.

“Io non sono un tribunale, stai serena”, ha esordito Fabio Fazio, iniziando poi l’intervista. Chiara Ferragni appare piuttosto tesa, abito nero, classico, semplice, non troppo casto. Subito, con voce incerta ma consapevole dell’importanza delle sue dichiarazioni davanti a milioni di telespettatori, l’influencer afferma: