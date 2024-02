Chiara Ferragni avrebbe già un altro dopo Fedez e tutti gli indizi portano a lui: è l’ex di una famosissima

Le recenti speculazioni riguardo alla vita sentimentale di Chiara Ferragni hanno acceso i riflettori sui social media e tra i fan dell’influencer. Dopo la fine della sua relazione con Fedez, il rapper con cui ha condiviso una storia d’amore molto pubblica, i rumors su un presunto nuovo fidanzato hanno cominciato a circolare. Tutto è iniziato con le enigmatiche dichiarazioni del giornalista e blogger Davide Maggio durante una puntata di “Pomeriggio Cinque” su Canale 5, condotta da Myrta Merlino.

Maggio ha fornito tre indizi senza fare nomi diretti: “piazza della Scala“, “ex monastero di benedettine” e “passione per gli animali“. Questi indizi hanno scatenato una vera e propria caccia al tesoro tra i fan, che hanno ipotizzato il possibile coinvolgimento di Tomaso Trussardi, noto imprenditore italiano e ex compagno di Michelle Hunziker.

Tuttavia, al momento nessuna delle parti coinvolte ha confermato o smentito queste speculazioni. Sia Chiara Ferragni che Tomaso Trussardi mantengono un profilo piuttosto discreto riguardo alla loro vita privata, e questo silenzio ha solo alimentato ulteriormente la curiosità del pubblico.

Mentre i rumors continuano a diffondersi sui social media, molti si chiedono se dietro queste voci ci sia davvero un nuovo amore che sboccia o se si tratti solamente di speculazioni infondate. In un mondo in cui la privacy è sempre più difficile da preservare, resta da vedere se il tempo svelerà davvero la verità su questa misteriosa situazione romantica.

La separazione tra Fedez e Chiara Ferragni ha suscitato grande interesse e molte domande, ma il rapper italiano sembra intenzionato a mantenere la sua privacy. Anche lui intervistato da un inviato di “Pomeriggio Cinque“, il rapper ha mostrato chiaramente la sua irritazione. A tali domande ed ha sottolineato il rispetto per la sua vita privata e per il benessere dei suoi figli come priorità assolute.