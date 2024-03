Chiara Ferragni, con chi passa il viaggio negli States? Un dettaglio sta facendo molto chiacchierare

Dopo un breve momento di “sosta” dal terremoto mediatico scatenato dalla crisi e dalle dichiarazioni dei Ferragnez, è di nuova polemica per l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Stavolta è bersaglio di critiche per il suo recente viaggio di lavoro negli Stati Uniti. Alcuni avrebbero definito il suo, tutt’altro che un viaggio di lavoro ma una vera e propria vacanza. L’influencer, inoltre, era anche in compagnia.

Dopo l’intervista a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio sul canale NOVE, non si è placato del tutto il polverone. Durante la trasmissione, attesissima da milioni di telespettatori (visto anche lo share), Chiara Ferragni si è sfogata sulle dure critiche ricevute per il pandoro-gate e la crisi matrimoniale con Fedez.

Per questo motivo, dopo un momento così intenso tra interviste, esposizione mediatica giunta, forse, ai massimi livelli storici, come neanche si era visto per il suo matrimonio con il rapper, Chiara Ferragni si è concessa una fuga a New York.

La sua scelta di mostrare (qualcuno direbbe “ostentare”) lusso, pubblicando delle foto nella villa extralusso della sua amica Pardis Zarei, ha scatenato l’indignazione di molti utenti sui social. Ormai, però, ogni passo di Chiara Ferragni sembra destinato a scatenare una reazione dei suoi follower, nel bene e nel male. Ma in particolare ora che è un momento di difficoltà, per la sua immagine, a causa degli scandali intorno a lei. Sul suo momento aveva rivelato da Fazio:

Tremo un po’. È stato un periodo tosto durato due mesi e mezzo. Ma la mia storia è piccola rispetto alle tragedie che accadono nel mondo, mi sono trovata al centro di un’ondata di odio. Pensi che una come me sia preparata. Però niente ti prepara alla violenza, è stato difficile anche per me che sono iper-preparata.

C’è chi la accusa di essere insensibile alle difficoltà economiche di molte persone, mentre altri la difendono, sostenendo che sia libera di vivere la sua vita come meglio crede. Chiara Ferragni, dal canto suo, non ha replicato alle critiche, preferendo concentrarsi sul suo presente e sulla sua famiglia. Lo ha detto in diverse sedi, la priorità restano i suoi figli e la tutela dei due, Leone e Vittoria.

Tra le sue priorità, ha dichiarato l’influencer, c’è il desiderio di vivere più nel presente e di godersi i piccoli momenti della vita. La polemica dimostra come la Ferragni sia un personaggio che, per il suo successo e la sua visibilità, non smette mai di far discutere.