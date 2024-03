Chiara Ferragni in viaggio per lavoro, quanto costa il suo outfit: cifre da capogiro

Chiara Ferragni è partita per New York per un viaggio di lavoro ed il suo outfit ha attirato l'attenzione dei suoi fan, scopriamo insieme quanto vale

Quando si organizza un viaggio, che sia esso di lavoro o di piacere, è necessario preparare diverse cose, tra cui la valigia con gli abiti più adeguati. Se si parte per lavoro ovviamente i look da portare saranno più formali, mentre se il viaggio è di piacere, si possono scegliere outfit più casual. Ma come parte per un viaggio di lavoro una donna come Chiara Ferragni? Scopriamo insieme il costo del suo outfit.

Chiara Ferragni si trova a New York per motivi lavorativi. Questo è il primo viaggio della giovane dopo tutti gli scandali che l’ hanno travolta in questi ultimi tempi. Infatti, a partire dalla questione pandoro-gate, fino alla separazione con Fedez, Chiara Ferragni non ha mai lasciato Milano. In questo periodo concitato, segnato da gossip, rumors e accuse, la giovane imprenditrice digitale ha trascorso molto tempo in casa con i suoi figli; adesso però ha ripreso a viaggiare.

Arrivata questa mattina a New York, Chiara ha pubblicato alcune storie riguardo la preparazione della valigia. Si vede Paloma, che tenta disperatamente di partire con la sua padrona, infilandosi all’interno del trolley. Ma, in molti si sono chiesti quanto costasse non solo il suo outfit da viaggio, oltre che il suo trolley. Ora, sveleremo questo mistero. Il look scelto da Chiara è molto comodo e i colori sono sui toni del grigio. Ad attirare l’attenzione sono senz’altro il suo trolley griffato e la borsa.

Nello specifico, la borsa è il modello Jodie di Bottega Veneta, disegnata da Mathieu Blazy, color nude e il prezzo è di 3.400€. Ovviamente, anche il trolley, che porta la firma di Louis Vuitton, non è da meno. Questa valigia griffata, viene infatti venduta a 3.600€ sul sito della maison francese. Facendo un rapido calcolo, solo per trolley e borsa, l’outfit di Chiara Ferragni arriva a 7.000€.