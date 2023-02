Per la finale del Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni ha adottato quattro differenti tipi di outfit, ognuno contenente un messaggio

Così come era iniziato, sta per finire il Festival di Sanremo 2023: con Chiara Ferragni assoluta protagonista, che, insieme a Gianni Morandi, ha affiancato Amadeus alla conduzione. Superata l’emozione iniziale, la fashion blogger per eccellenza si è ben destreggiata sul palcoscenico.

Nonostante fosse al debutto assoluto, si è ben calata nella parte, lanciando anche degli importanti messaggi. Nella serata inaugurale aveva raccontato l’emancipazione femminile, stasera ha sottolineato i valori in cui crede attraverso degli outfit ad hoc, disegnati da Daniel Roseberry per la maison Schiaparelli.

Il quarto outfit di Chiara Ferragni per la finale di Sanremo 2023

L’ultimo outfit scelto da Chiara Ferragni per affiancare Gianni Morandi e Amadeus rappresenta la femminilità maschile.

“Un messaggio agli uomini ancora convinti nella narrazione del “mostrare i muscoli” per essere definite donne degne di rispetto. Non rinunciate alla vostra femminilità perché da qualcuno è considerata un punto di debolezza perché è proprio lì che si trova la forza delle donne.”

Ripercorriamo ora quali sono stati i look usati dalla moglie di Fedez nell’appuntamento conclusivo della kermesse canora. Il primo vestito è un’originale armatura dorata, che nelle forme ricalca il corpo di Chiara Ferragni. L’obiettivo è di mostrare la forza della donna e il suo spirito indomito, da porre sullo stesso piano dell’uomo. La tonalità blu della sottoveste satin richiama la maternità, in una chiave però lontana dai soliti stereotipi associati all’essenza femminile.

La seconda tipologia di abito rimarca il concetto di indipendenza femminile, lontani dall’antico modo di concepirlo, appartenente ormai a un’epoca passata e retrograda. L’invito è di raccontarsi come si vuole, senza lasciarsi condizionare dall’opinione di una società maschilista.

Il terzo capo è di colore nero e presenta un’ampia scollatura, così da porre in risalto la collana a forma di utero. Lo scopo è di sostenere il diritto all’aborto e alla procreazione assistita, affinché le figlie non vengano private della conquista delle madri.

Chiara Ferragni è una grande donna, che si è fatta strada nella vita e che oggi è conosciuta in tutto il mondo.