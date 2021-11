Senza alcuna ombra di dubbio andare al cinema è una delle attività preferite della famiglia Ferragnez. Infatti nel corso degli ultimi giorni Chiara Ferragni si è mostrata a tutti i suoi fan in una sala privata di un noto cinema di Milano, Odeon. Ma quanto sarà costato all’influencer riservare una sala tutta per sé? Scopriamolo insieme!

In un classico pomeriggio di pioggia durante un giorno festivo, Chiara Ferragni ha deciso di andare al cinema con suo figlio Leone. Tuttavia non si è trattato di un semplice evento in quanto mamma e figlio hanno potuto vedere il film in totale solitudine. Ecco tutti i dettagli.

Qualche giorno fa Chiara Ferragni è andata in uno dei cinema più famosi di Milano. Stiamo parlando del Cinema Odeon il quale si trova a pochi passi dal duomo. Tale struttura mette a disposizione delle stanze private per la proiezione del film. Si tratta di una sala di proiezione Vip con trentadue poltrone in cui l’influencer ha potuto vedere il film come se fosse a casa propria.

L’odeon Suite gode di numerosi vantaggi: comprende una lounge multifunzionale, il guardaroba e trentadue poltrone appositamente realizzate da Poltrone Frau, i sedili sono in pelle e reclinabili. Ma quanto sarà costato all’influencer godere di tutte questi privilegi solo per vedere un semplice film?

Le sale private del noto cinema di Milano prevedono la proiezione dei migliori titoli del momento ed ha solo due spettacoli a orario fisso al giorno. Il costo di ogni biglietto è di 20 euro. Dunque, se Chiara Ferragni ha riservato l’intera sala per lei e suo figlio Leone, ha pagato un costo totale di 640 euro.

Dopo i giorni in cui forte era la preoccupazione per la salute della sua bambina Vittoria, Chiara Ferragni ha deciso di prendersi del tempo per se e per suo figlio Leone. Infatti, l’influencer ha condiviso un momento così speciale con tutti i suoi fan pubblicando alcune foto sui social che ritraggono madre e figlio al cinema.