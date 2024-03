Chiara Ferragni conferma con gli occhi lucidi la rottura con Fedez: le sue parole a Che Tempo Che Fa

Quella che da molti giorni viene definita una “presunta crisi” tra i Ferragnez, fa il suo ingresso in scena, ufficialmente. Dove? Durante l’intervista a Che Tempo Che Fa. Durante la puntata di domenica 3 marzo del talk show di Fabio Fazio, Chiara Ferragni ha avuto l’opportunità di commentare gli ultimi rumors riguardanti la sua vita. I suoi occhi lucidi, quasi dal primo istante, comunicano immediatamente che sarà una serata lunga, anche se si tratta di una chiacchierata di mezz’ora.

Non è un periodo facile per l’influencer con oltre 29 milioni di seguaci su Instagram. Ha continuato a comunicarlo anche prima dell’intervista su Nove. Il punto più difficoltoso della sua carriera è iniziato qualche mese fa, quando l’Antitrust ha multato Chiara Ferragni e la sua società per un milione di euro per le “pratiche commerciali scorrette” legate alla vendita dei pandori Pink Christmas, quelli firmati proprio dall’imprenditrice nel 2022.

Attualmente, il “pandoro-gate” è ancora oggetto di indagine, e durante alcune interviste, Chiara ha annunciato di aver presentato ricorso contro la multa. Dal punto di vista personale, sembra che l’imprenditrice digitale non stia attraversando la questione con l’Antitrust in modo agevole, data l’immagine davanti a milioni di persone, meno luccicante che in passato.

Le scuse con il video in cui era “poco truccata e con gli stessi vestiti di due giorni prima”, sembrano aver convinto alcuni e insospettito altri. Inoltre, da alcune settimane, circolano voci sempre più persistenti sulla crisi con Fedez. Alla fine, la conferma della separazione, in diretta televisiva, è arrivata, forte e chiara.

Introducendo l’argomento, Fazio ha augurato all’ospite che questa crisi possa risolversi presto. Chiara Ferragni è sembrata estremamente addolorata dalla sua situazione sentimentale attuale. La sua priorità, come quella comunicata dal marito Fedez, resta sempre la sua famiglia, i suoi bimbi. Su tutte le speculazione di una farsa, di una strategia per distrarre i media dai problemi giudiziari, l’imprenditrice a Che tempo che fa risponde:

“Purtroppo non è una strategia. Si pensa sempre che ci sia un team di esperti, io stratega, che decidiamo ‘io e mio marito ci allontaniamo’, ma non è così. Non è una strategia. […] Ci sentiamo perché siamo due persone adulte che si vogliono bene. Non tagliamo i ponti da un momento all’altro. È un momento di crisi, le abbiamo avute anche in passato. Questa è una crisi un po’ più forte, ma vediamo, ora non so”.