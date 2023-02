Chiara Ferragni copia Belen Rodriguez: l’imprenditrice digitale e la showgirl si mostrano con lo stesso vestito

In occasione di una serata di gala, l'imprenditrice digitale ha sfoggiato lo stesso abito indossato già da Belen Rodriguez

Chiara Ferragni è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di quest’ultimo periodo. Nel corso delle ultime ore il nome dell’imprenditrice digitale è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Questa volta, però, la sua presunta crisi con Fedez non c’entra nulla e il motivo è un altro. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Chiara Ferragni ha copiato Belen Rodriguez? Ieri sera l’imprenditrice digitale è stata la protagonista di una serata di gala che si è tenuta in pieno centro a Milano dove ha partecipato insieme alle sue sorelle e al suo papà. Oltre all’assenza di Fedez, quello che non è passato inosservato è stato senza ombra di dubbio il meraviglioso look sfoggiato dalla fashion blogger.

Per la sua speciale serata di gala, Chiara Ferragni ha scelto di indossare un meraviglioso abito che porta la firma di Ermanno Scervino. Nel dettaglio, si tratta di un abito caratterizzato dalla presenza di cristalli e da due spacchi laterali che mostrano le gambe.

All’abito tempestato di diamanti che porta la firma di Ermanno Scervino l’imprenditrice digitale ha deciso di abbinare un paio di sandali con tacco a spillo insieme ai gioielli appartenenti alla sua collezione.

Del meraviglioso look con cui Chiara Ferragni si è presentata ad un evento di gala organizzato ieri sera a Milano non è passato inosservato un dettaglio. Di cosa si tratta? Lo stesso abito è stato infatti indossato da Belen Rodriguez durante l’ultima puntata de Le Iene del 2022. Per quell’occasione, infatti, la showgirl argentina ha scelto di indossare proprio il modello d’abito di Ermanno Scervino.

Senza ombra di dubbio Chiara Ferragni ieri sera è riuscita a brillare e a far parlare di sé. Il look è stato accompagnato, inoltre, da una piega liscia che ha evidenzato il suo nuovo taglio di capelli, il caschetto.