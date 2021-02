Chiara Ferragni, delizioso look premaman glamour e bon-ton ma sapete quanto costa? Un prezzo decisamente fuori dalla portata di molti

L'imprenditrice digitale mette in mostra il pancione con il suo look bon-ton

L’imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni è incinta e aspetta una bambina dal marito Fedez. Manca poco alla nascita della piccola e Chiara Ferragni non rinuncia allo stile, nonostante sia complicato trovare abiti che le stiano a pennello. Nelle ultime ore sui social è apparsa con un look bon-ton.

Chiara Ferragni presto si prepara a diventare mamma bis. Nonostante manchi ormai poco al parto, l’imprenditrice digitale non rinuncia al suo lavoro che svolge a pieni ritmi. Sta partecipando ad un progetto top secret e per questo si è presentata a Palazzo Parigi, a Milano, con un look prémaman dallo stile bon-ton.

L’abito con cui si è presentata l’influencer nella bellissima location è firmato Miu Miu ed è un vestito stile bon-ton. Possiamo notare, infatti, un micro corpetto caratterizzato da spalline sottili e decorato con perle. Al corpetto è abbinata una gonna azzurra che esalta il suo pancione.

La gonna, inoltre, presenta un maxi fiocco di raso giallo intorno alla vita. Per completare questo look bon-ton, Chiara Ferragni ha optato per dei collant neri coprenti e delle sling-back nere e rosa con la punta quadrata. Conoscete il prezzo delle scarpe indossate dall’influencer digitale?

Sempre firmate Miu Miu, sul sito della Maison hanno un valore di 675 euro. Dunque, se fino ad ora l’imprenditrice digitale aveva optato per look prémaman comodi che nascondevano le forme morbide tipiche della gravidanza, ora non rinuncia a look glamour e sofisticati.

Stando a quanto pubblicato sui social, sembra proprio che lo stile di Chiara Ferragni sia totalmente cambiato. Che sia una scelta dell’imprenditrice digitale o un evento legato al suo progetto lavorativo? Qualunque sia la verità, bisogna ammettere che l’influencer è sempre impeccabile. Dunque, qualunque sia la sua scelta nell’ambito degli outfit, riesce sempre a stupire rimanendo per tutti un’icona di stile. In quest’ultima occasione, soprattutto, in cui ha messo in risalto il pancione in modo davvero chic.