Chiara Ferragni dona il compenso di Sanremo all’associazione per la violenza contro le donne

Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Ferragni è una delle influencer più amate e stimate al mondo. L’imprenditrice digitale ha sempre posto molto attenzione alle cause sociali e anche in occasione di Sanremo 2023 non ne può fare a meno. Infatti, lei stessa ha deciso di donare il compenso che percepirà alla kermesse canora a D.I.RE, l’associazione contro la violenza sulle donne.

Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice di Sanremo 2023 nella serata inaugurale del 7 febbraio. L’intera quota che percepirà l’influencer per salire sul palco dell’Ariston verrà donata a D.I.RE, la rete nazionale contro la violenza sulle donne.

A darne l’annuncio è stata lei stessa nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Parigi, nella città di Milano. Qui, l’imprenditrice digitale si è presentata indossando una maglia con sopra scritto “Girls supporting girls”.

L’annuncio è giunto anche a tutti i suoi fan attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Queste sono state le sue parole:

Sono fiera di annunciare che ho devoluto l’intero compenso della mia partecipazione al Festival di Sanremo all’associazione D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza) @direcontrolaviolenza 🙏 In Italia, oggi più che mai, c’è bisogno di parlare e di fare qualcosa di concreto contro la violenza maschile sulle donne. Per questo ho scelto di supportare D.i.Re un’associazione italiana che gestisce oltre 100 centri antiviolenza e più di 60 case rifugio in tutta Italia, potete farlo anche voi andando sul loro sito e donando 💪 Ho avuto modo di conoscere la Presidente di D.i.Re e alcune delle operatrici che tutti i giorni lavorano sul campo, sono loro le vere eroine che mi hanno ancora di più convinta a iniziare questo percorso che spero si evolverà nei prossimi anni ❤️ Un grazie anche alla Rai e ad Amadeus (@giovanna_e_amadeus) senza cui questa iniziativa non sarebbe stata possibile.

Al momento non ci è dato sapere la cifra del compenso che percepirà a Sanremo 2023. Tuttavia, non è la prima volta che la moglie di Fedez si dedica a cause sociali. Infatti, anche durante la pandemia da Covid-19, l’influencer ha contribuito alla costruzione di un intero reparto.