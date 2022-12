Chiara Ferragni, dopo Sanremo pronta per un altro programma tv: ecco dove potremmo vederla

Pare che l'imprenditrice digitale sarà pronta per fare la sua comparsa in un altro programma tv dopo Sanremo: ecco dove potremmo vederla

Chiara Ferragni è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati del gossip. Nel corso delle ultime ore il nome dell’imprenditrice digitale è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che dopo Sanremo la fashion blogger sarà in un altro programma tv. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

In queste ultime ore il settimanale ‘Vero’ ha lanciato un vero e proprio scoop riguardo Chiara Ferragni. Stando alle pagine del noto giornale, sembra che l’imprenditrice digitale si stia preparando a fare la sua comparsa in un noto programma tv. Dopo Sanremo, dunque, continuerà l’avventura sul piccolo schermo della fashion blogger.

Al momento la diretta interessata non ha confermato né smentito il gossip in circolazione. Chiara, dunque, ha deciso di mantenere il silenzio riguardo questa vicenda tanto chiacchierata in questi ultimi giorni. Ma in quale programma tv potrebbero vedere l’influencer? Scopriamolo insieme.

Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale sarà la protagonista di un nuovo programma tv: ecco tutti i dettagli

Anche se le voci in circolazione non sono state confermate dalla diretta interessata, sono sempre più insistenti le notizie secondo cui dopo Sanremo Chiara Ferragni sarà la protagonista di un nuovo programma tv.

Stando a quanto riporta il settimanale ‘Vero’, l’imprenditrice digitale dovrebbe essere la protagonista di un talk show sulla moda. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se le voci in circolazione sono fondate o meno.

Nel frattempo, in un’intervista rilasciata a RTL 102.5, Amadeus ha confessato di aver contattato Chiara Ferragni sin dal suo primo Sanremo. La fashion blogger, però, si è sempre rifiutata dal momento che non si è mai sentita all’altezza di questo ruolo. Oggi Chiara ha cambiato idea e tutti non vedono l’ora di vederla su uno dei palchi più importanti del nostro Paese. Ne vedremo sicuramente delle belle.