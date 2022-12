Chiara Ferragni sfoggia la borsa ricoperta di cristalli: ecco quanto costa

Nel corso di questo recente weekend, Chiara Ferragni ha deciso di trascorrere un po’ di tempo insieme a tutta la sua famiglia. Questa volta, la celebre influencer si è spostata a Cernobbio, in Villa D’Este ed ha colto l’occasione per sfoggiare una borsa ricoperta di cristalli. Siete curiosi di sapere quanto costa? Scopriamolo insieme!

Il Natale è alle porte e Chiara Ferragni ha deciso di sfoggiare look a tema natalizio. In occasione della festa di compleanno di suo padre, ha indossato un collant color rosso fuoco mentre per la cena aziendale ha optato per una gonna di paillettes. Inoltre, nel suo guardaroba non possono mancare i maglioni natalizi i quali sono la tendenza del momento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Per la gita domenicale insieme a tutta la sua famiglia, la moglie di Fedez ha indossato un maglioncino appartenente alla casa di moda Philosophy caratterizzato da cuori bianchi e la scritta “I’m your Holiday Treat”. Lo ha abbinato ad un paio di pantaloni bianchi, una pelliccia sintetica di Max Mara e un cappello da pescatore.

Tuttavia, ad attirare l’attenzione degli utenti del web è stato l’accessorio che ha impreziosito il suo look. Si tratta della borsa di cristalli firmata Prada la quale porta il nome dello storico negozio del gran di lusso aperto nel 1923 da Mario Prada in Galleria Vittoria Emanuele II nella città di Milano. Oltre ad essere ricoperta di cristalli, l’accessorio in questione è realizzato in seta ed ha un costo pari a 3800 euro.

Chiara Ferragni con il maglione natalizio: i Christmas Jumper sono la tendenza del momento

I maglioncini natalizi sono la tendenza del momento. I cosiddetti Christmas Jumper sono i capi d’abbigliamento più indossati dalle influencer nel corso dell’ultimo periodo. Addirittura Kate Middleton ne ha indossato uno di colore bianco per addopare l’albero di Westmister.