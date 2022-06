La notizia diffusa ieri da Giovanni Allevi, riguardante la malattia che gli è stata diagnosticata, ha colpito nel profondo tutti, soprattutto i suoi innumerevoli fan. Tra i tanti messaggi di affetto che il musicista ha ricevuto fin dai minuti successivi all’annuncio, a colpire particolarmente è stato quello scritto su Twitter da Fedez.

Credit: giovanniallevi – Instagram

Allevi aveva già parlato di questo suo dolore lancinante alla schiena. Un dolore che non lo abbandonava mai, salvo qualche rara occasione.

I controlli effettuati dal pianista originario di Ascoli Piceno e che grazie alla sua musica è diventato famoso e apprezzato in tutto il mondo, hanno evidenziato una patologia molto delicata che necessita di essere trattata quanto prima.

Giovanni Allevi è affetto da un mieloma, che come è scritto sul sito dell’AIRC, sarebbe un tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo, le plasmacellule.

Il musicista, sul suo profilo Instagram ha scritto:

Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni ❤️

Il messaggio di Fedez per Allevi

Credit: giovanniallevi – Instagram

In poche ore, sia il post stesso di Allevi che il web in generale si sono riempiti di messaggi di vicinanza al musicista in questo momento complicato.

A colpire più di tutti, è stato quello di Fedez. Il cantante e imprenditore, sebbene non conosca di persona Allevi, ha voluto mostrargli la sua vicinanza e soprattutto la sua comprensione.

Credit: fedez – Instagram

Come tutti sanno, anche Fedez ha scoperto di avere un tumore qualche tempo fa. Ha subito un’intervento al pancreas per rimuoverlo e tutt’ora si sta curando. Ecco le sue parole per Giovanni Allevi scritte in un tweet: