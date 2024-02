Chiara Ferragni e Fedez al capolinea? L’imprentrice digitale lancia messaggi criptici ed elimina le foto con il marito

Chiara Ferragni mostra forza dopo un momento difficile, mentre Fedez cancella il suo profilo dai social media. I Ferragnez sono ufficialmente in crisi?

Chiara Ferragni resta al centro dell’attenzione mediatica. Sebbene la tempesta intorno all’imprenditrice sembri essersi placata, almeno in parte, i riflettori sull’influencer più famosa d’Italia continuano a brillare intensamente. Si continua infatti a parlare di lei e della sua relazione che pare essere in crisi.

La Ferragni aveva già avvisato i suoi followers che la giornata di ieri, 20 febbraio, sarebbe stata abbastanza dura. Così, ieri sera, l’influencer scrive sui social “Andata”, riferendosi alla giornata che volgeva al termine, la quale sarebbe stata cruciale, anche se senza specificare il motivo. Per concludere in serenità le ultime ore passate, ha passato la serata con i suoi vecchi amici.

Si è concessa una cena presso la rinomata ravioleria frequentata dalle celebrità a Milano, accompagnata dalla sua amica di lunga data Veronica Ferraro ed altri amici stretti. Nella compagnia non compare suo marito, Federico Lucia che molto probabilmente è rimasto a casa con i suoi figli.

Ma quello che ha catturato l’attenzione è senza ombra di dubbio l’assenza del rapper dalla foto profilo di Chiara Ferragni su Instagram. Questo repentino cambiamento ha alimentato diverse speculazioni sullo stato attuale della loro relazione. È un segno di una crisi incombente? Potrebbe essere, ma non si può essere sicuri. Tuttavia, questo fatto ha aggiunto un nuovo elemento di incertezza alla situazione.

In risposta, Chiara Ferragni ha condiviso una serie di messaggi enigmatici sulle sue storie. Tra questi, una canzone che recita la frase:

“Le lacrime erano per i giorni in cui ero più debole, adesso sono più forte”.

Anche questa frase potrebbe far pensare ad un brutto momento, come la fine della sua storia d’amore con Fedez, ma restano solo supposizioni dei fan. Al momento, i due influencers non si sono ancora esposti esplicitamente riguardo la loro relazione.