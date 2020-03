Chiara Ferragni e Fedez fanno ironia sulla quarantena, ma i fan non apprezzano Chiara Ferragni e suo marito Fedez, in questi giorni, per rendere la quarantena meno noiosa decidono di fare un post per ironizzare, ma i fan non apprezzano

Chiara Ferragni, nota influencer e imprenditrice, e suo marito Fedez, rapper, stanno cercando in tutti i modi di rendere la quarantena, per i loro followers, meno pesante e noiosa. Con questo obiettivo, Fedez posta delle foto, per fare ironia sulla quarantena, con la didascalia “estate 2020 after quarantena”, nelle quali lui e la sua famiglia sono appositamente modificati per sembrare in sovrappeso. Pare, però, che i fan non abbiano apprezzato il gesto.

I due ragazzi, fin dall’inizio della situazione che stiamo vivendo, hanno cercato di dare il massimo per contribuire a migliorare le vite di quante più persone possibile, iniziando dal fare una bellissima donazione una grandissima raccolta fondi per l’ospedale San Raffaele. Inoltre, in questi giorni, stanno cercando di far passare più velocemente possibile i giorni di quarantena , intrattenendo i loro fan con dirette nelle stories di Instagram, nelle quali hanno organizzato momenti di svago.

Abbiamo visto, per esempio, come nei giorni precedenti Fedez abbia deciso di intrattenere il pubblico su Instagram e il suo vicinato cantando canzoni dal balcone di casa diverse canzoni e mettendo musica. Insomma, l’impegno è massimo, ma forse hanno sforato il limite. Infatti, Fedez ha postato delle foto nelle quali lui e la sua famiglia sono modificati digitalmente per sembrare in sovrappeso. Il pubblico, però, pare che questa volta non abbia apprezzato.

Molti, infatti, hanno ritenuto questo gesto come poco appropriamo e anche poco rispettoso. Molti l’hanno preso come una schematizzazione dei canoni di bellezza che, per molti, non coincidono con quelli della coppia. L’idea che ha dato fastidio al pubblico è quella che, secondo lo scherzo, si consideri negativo essere in sovrappeso o si consideri brutto quel tipo di fisico. Molti hanno addirittura considerato questo gesto come un atto di “body-shaming“, ossia un atto discriminatorio nei confronti di alcuni tipi di fisicità. Troviamo, quindi, commenti come:

“Onestamente a me non fa affatto ridere, c’è gente che si sente a proprio agio nel corpo della chiara ferragni ‘grassa’. Le è stato affibbiato quel corpo come qualcosa di cui vergognarsi, come se fosse una condanna a morte i kg in più o la cellulite. Completamente in disaccordo con queste foto.”

Anche se l’intento era di far ridere la gente, pare che ci sia sempre qualcosa di negativo nascosto dietro l’angolo.