Dopo tanta attesa e soprattutto dopo tante scommesse aperte tra i milioni di follower dei Ferragnez, finalmente la coppia ha svelato il nome della bambina: Vittoria. Poche ore fa, con un post su Instagram, Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato la nascita della nuova arrivata.

Hanno scelto di pubblicare una bellissima foto post-parto nel letto d’ospedale. Mamma Chiara stringe a se Baby V, mentre papà Fedez stringe la sua manina.

Tra i milioni di utenti che hanno provato ad indovinare, moltissimi avevano proprio scommesso sul nome Vittoria. Fedez aveva deciso di spoilerare l’iniziale del nome, durante il Festival di Sanremo. È salito sul palco con indosso una camicetta con le iniziali della sua famiglia.

E tra queste, oltre alla F di Federico, la C di Chiara e la L di Leone, c’era proprio la lettera V.

Il significato del nome Vittoria

Vittoria è un nome femminile di origine latina (Victoria) e significa vittoriosa, colei che è arrivata per vincere sul male. Rappresenta un nome pieno di speranza e di rivincita. Potrebbe essere un nome scelto proprio in questo periodo di dura lotta contro il Coronavirus. Saranno gli stessi Ferragnez a svelare il motivo di tale scelta. Per ora, si pensa che possano averlo fatto proprio per celebrare la vita, in questo momento di Pandemia che ne ha portate via tante.

Il nome Vittoria deriva anche dalla Dea romana della Vittoria, omologa della Dea Greca Nike.

Vittoria Lucia Ferragni è nata il 23 dicembre, a poi giorni di distanza dal terzo compleanno del fratellino Leone. I due, dal prossimo anno, festeggeranno il compleanno lo stesso mese! E dopo la bellissima notizia, i follower attendono con ansia tutti i dettagli del parto e di vedere altre bellissime fotografie di Baby V.

Chiara ha scelto di dare anche il suo cognome alla bambina, come a Leone, perché ha sempre sostenuto che entrambi i cognomi di mamma e papà sono importanti allo stesso modo.