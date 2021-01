I Ferragnez hanno festeggiato il Capodanno in un posto che nessuno si aspettava, facendo quello che nessuno poteva immaginare: le foto

Come ogni anno, tutti erano in attesa di scoprire dove i Ferragnez avrebbero trascorso il Capodanno. Dubai, Svizzera o quale sarebbe stata la loro meta? A sorpresa della maggior parte, Chiara Ferragni e Fedez hanno brindato al 2021, a casa loro, insieme al piccolo Leone.

Ne sono la testimonianza i diversi post pubblicati su Instagram. Enormi palloncini che formano il numero 2021, hanno addobbato la casa dell’influencer e del noto rapper e un dolcissimo video della famiglia al completo, ha fatto sorridere i numerosi follower che li seguono ogni giorno.

Mamma, papà e il piccolo Leone, con le trombette in bocca, che fanno gli auguri di buon anno. Qualcosa però, interrompe il momento. La bava di Leone che gli cola dalla bocca, mamma Chiara che lo pulisce e un enorme sorriso sulla bocca di tutti: “Felice 2021 da noi”.

I Ferragnez in attesa di una femminuccia

Chiara Ferragni è incinta e presto darà alla luce una bellissima bambina. Lei e Fedez hanno dato la lieta notizia sui social e da quel momento, hanno tenuto aggiornati i loro fan, pubblicando tutti i dettagli su Instagram, come le ecografie e le foto del pancino che cresce mese dopo mese. Ciò che però non hanno rivelato, è il nome della futura nascitura!

Tutti sono curiosi di scoprirlo e soprattutto, di vedere quale modo originale sceglieranno i Ferragnez, per dare la notizia!

In molti avevano pensato al nome Rachele, dopo che l’influencer, mentre giocava con una bambola, insieme a Leone, aveva esordito: “Povera Rachele”. Ma ben presto è arrivato Fedez a smentire ogni presunta voce. Rachele è il nome della bambola di Leone e non quello della bambina che sta per arrivare in casa dei Ferragnez!

Quindi, non rimane altro, che aspettare che la coppia più seguita del momento, decida si svelare il nome della piccola!