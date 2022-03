Chiara Ferragni e Fedez in crisi? I motivi del periodo complicato

Tra Chiara Ferragni e Fedez sembra sia tornata la quite, ma quali sono i motivi che si celano dietro la presunta crisi? Scopriamoli insieme!

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Chiara Ferragni e Fedez che ha lasciato il mondo del web senza parole. A seguito della presunta crisi, sembra che nella coppia sia tornata la pace. Tuttavia, sul web sono emersi i possibili motivi alla base del loro periodo complicato. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente Chiara Ferragni e Fedez sono finiti al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la coppia protagonista di un gossip sono stati alcuni rumors emersi in merito alla loro presunta crisi. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Senza alcuna ombra di dubbio Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più amate all’interno del mondo dello spettacolo. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, i due si sono trovati ad affrontare una periodo complicato.

Tuttavia, ad oggi per i Ferragnez sembra che la presunta crisi sentimentale sia solo un brutto ricordo. Infatti, la coppia si è mostrata sui social più unita che mai in occasione della Fashion Week nella città di Parigi. Nella giornata del 2 marzo 2022 Chiara e Fedez hanno trascorso una bellissima giornata a Disneyland Paris insieme ai loro figli Leone e Vittoria. Ma quali sarebbero i motivi alla base delle loro incongruenze?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni e Fedez in crisi: c’è di mezzo una terza persona

Secondo quanto racconta il settimanale “Oggi” le difficoltà nella coppia sarebbero state causate dalla gelosia di Fedez. Quest’ultimo sarebbe stato infastidito dall’amicizia tra sua moglie e un suo amico recentemente divoriziato e di cui non conosciamo l’identità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Tuttavia adesso non è più tempo di litigi a casa Ferragnez. Nel corso degli utlimi giorni i due si sono mostrati più innamorati che mai sui social pubblicando una serie di foto che li ritraggono a Parigi. Chiara e Fedez hanno fatto davvero pace o mostrarsi insieme è solo un modo per mettere fine alle chiacchiere? Non ci resta che scoprirlo!