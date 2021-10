Chiara Ferragni e Fedez, seguitissimi sui social, non perdono occasione per condividere con i loro followers i momenti della loro vita quotidiana. Ogni volta agli occhi dei fan non passano inosservati i bellissimi accessori con cui i The Ferragnez hanno deciso di arredare il loro appartamento, posto nel quartiere City Life di Milano. Tra i tanti, la poltrona di Louis Vuitton è l’accessorio che ha catturato maggiormente l’attenzione dei moltissimi fan della coppia.

Come già anticipato, la poltrona di Louis Vuitton è una delle costanti protagoniste degli scatti e dei video condivisi dai The Ferrangez sui social. Come tutti hanno potuto notare, la poltrona che porta la firma del grande brand è di colore rosa ed è caratterizzata dalla presenza del logo tipico del marchio.

Stando alle informazioni circolanti in rete, la poltrona di Chiara Ferragni e Fedez è stata realizzata dall’artista Etai Drori. Quello che però ha maggiormente catturato l’attenzione dei fan della coppia è stato indubbiamente il valore di uno degli accessori più amati di casa Ferragnez.

Bene, tenetevi forti perché il prezzo della lussuosa poltrona firmata Louis Vuitton ha un costo davvero da capogiro. Da quello che circola sul web, possiamo informarvi che tale accessorio ha un costo di 1795 euro. Il prezzo, però, potrebbe salire fino ai 2000 euro se si va a considerare il poggia piedi abbinato.

Bisogna inoltre sottolineare che il modello della poltrona presente in casa Ferragnez è un modello unico e non riproducibile. Per questo, dunque, il valore dell’accessorio presente nell’abitazione di Chiara Ferragni e Fedez ha un costo decisamente molto più alto.

The Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez si preparano alla nuova casa

Qualche mese fa l’imprenditrice digitale ha annunciato ai suoi milioni di followers su Instagram un’importante novità. Presto, infatti, i Ferragnez si trasferiranno in una nuova casa, sempre nel quartiere City Life a Milano.

Queste sono state le parole con cui Chiara Ferragni ha fatto l’importante annuncio sui social: