Chiara Ferragni e Fedez, ora parla l’edicolante di CityLife: “Da settimane non…”

Continuano gli scoop ed i gossip sulla rottura tra Fedez e Chiara Ferragni. Tra i due giovani sembra essere ormai finita tempo secondo diverse voci anche se ancora da parte loro non arrivano conferme o smentite. In attesa di sentire la loro versione dei fatti, la famiglia e i rispettivi staff, hanno preferito non pronunciarsi a riguardo. Ma, persone “vicine” a loro, avrebbero raccontato la loro versione dei fatti. Infatti, a detta dell’edicolante del quartiere milanese, Fedez non si vede da diverse settimane, quindi ben prima dell’ipotetico trasferimento.

Tutta la famiglia

I primi indizi su questa bufera sentimentale, sono arrivati proprio grazie ai social, quando è apparsa una foto della mano di Chiara Ferragni senza fede al dito. La giovane imprenditrice digitale ha poi rimosso, quasi del tutto, le foto che ritraevano il marito dal suo account Instagram, compresa l’immagine del profilo. Sembra che, il tutto abbia avuto inizio almeno un anno fa, anche se alcuni ipotizzano che i problemi fossero presenti già da prima.

Nel 2023, iniziato con Sanremo, alla coppia sono successe molte cose, che all’apparenza li avevano uniti di più. Ma proprio come un tarlo che rosicchia il legno i problemi, se non risolti, restano lì in attesa di riemergere e nel mentre scavano sempre più a fondo. Questo, secondo le ipotesi, è quello che metaforicamente, sarebbe successo alla coppia. Una serie di problemi che si sono succeduti fino ad arrivare alle accuse a carico di Chiara Ferragni per truffa aggravata.

L’edicolante del lussuoso quartiere milanese dove risiede la famiglia, ha ammesso che non vede Fedez già da diverse settimane. Infatti, l’uomo racconta che prima lo si vedeva spesso passeggiare con il cane o passare il tempo con i bambini nel parco antistante, ma poi all’improvviso, più nulla. Sembra quindi, Fedez manchi da casa da qualche giorno in più rispetto al 18 febbraio, data in cui avrebbe abbandonato il tetto coniugale. Intanto, sappiamo che già da diversi giorni Fedez era in cerca di una casa, sempre a CityLife, che gli consentirebbe di restare vicino alla famiglia.