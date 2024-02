Fedez, la nuova vita dopo Chiara Ferragni: a Pomeriggio 5 emersa una clamorosa indiscrezione

Ennesima bufera in casa Ferragnez. Infatti, dopo la malattia di Fedez, gli scandali legati alle vendite di beneficenza e il bacio a Sanremo2023, oggi è arrivata la notizia della separazione. Da diverso tempo circolavano voci su possibili problemi in casa Ferragnez che nel tempo sono state alimentate dai comportamenti dei due amanti. Chiara Ferragni ha tolto molto delle immagini che ritraevano Fedez dal suo profilo Instagram, mentre il rapper si è recato a Miami con la sua assistente per diversi giorni. Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 è emersa una clamorosa indiscrezione riguardo il cantante che, secondo alcuni, sarebbe alla ricerca di una nuova casa a CityLife.

Dopo tutte queste vicende sembra che dal 18 febbraio Fedez abbia abbandonato il tetto coniugale, dopo che tra le storie di Instagram di Chiara era spuntata una mano senza fede. Nella giornata di oggi, Chiara ha pubblicato diverse storie dalle quali si evince che, la storia tra lei e Fedez sia realmente conclusa. Da nessuna delle due parti interessate arrivano smentite e questo ha ulteriormente convinto i fan dei Ferragnez che la coppia abbia deciso di prendere strade diverse.

Nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda giovedì 22 febbraio si è parlato anche della ricerca di una nuova casa per Fedez. Sembra infatti che il rapper milanese stia cercando una sistemazione alternativa. Per poter restare vicino ai bambini la sua scelta ricade ovviamente su CityLife, la stessa zona della casa coniugale. La casa dove la coppia si è trasferita solo pochi mesi fa, del valore di circa 4,5 milioni di euro, è stata ristrutturata interamente per accogliere la famiglia. Ma, secondo alcune fonti, il rapper avrebbe contatta una nota agenzia immobiliare milanese, già prima di domenica, ossia il giorno in cui ha lasciato casa. Il cantante avrebbe già trovato un nuovo appartamento dove andare, già arredato, che costerebbe 17.000€ al mese.

Ma sembra che, agli atti, la struttura sia di proprietà di Chiara Ferragni. Per questo motivo Fedez ha deciso cercare un’altra sistemazione. La scelta del quartiere sembra ovvia visto che Leone e Vittoria non dovranno subire le conseguenze delle scelte dei genitori. La vicinanza potrebbe aiutare i bambini a superare tutta la vicenda ed il rapper potrà essere presente nella vita dei suo amati figli. Inoltre, tutte le precedenti case di Fedez si trovavano proprio a CityLife, uno dei quartieri più in voga di Milano.