Non c’è niente da fare, è proprio un rapper dal cuore tenero. Almeno quando si tratta della sua famiglia. Anche durante la finale del Festival di Sanremo 2023 Fedez si commuove quando Chiara Ferragni scende dalla scalinata del Teatro Ariston, indossando un abito Schiaparelli che la fa sembrare quasi una dea. Un abito bellissimo, di fronte al quale Fedez si emoziona per dove è arrivata la moglie.

Già in occasione del debutto di Chiara Ferragni sul palco di Sanremo 2023, Fedez si era commosso. Sui social aveva pubblicato un video, di fianco alla televisione, a poca distanza dal Teatro dell’Ariston, in cui aveva le lacrime agli occhi, per la prima apparizione dell’influencer alla kermesse sanremese.

Il cantante aveva urlato, nel video poi postato sui social taggando la moglie, che quella donna era la madre dei suoi figli, con così tanto entusiasmo da commuovere tutti quanti a casa e anche sui social network. A dimostrazione che la coppia è decisamente molto affiatata e il successo di uno è il successo dell’altro-

Durante la serata finale, in occasione della quale Chiara Ferragni ha indossato un abito Schiaparelli di Alta Moda, che la fa sembrare una dea greca, ecco che il marito è seduto in primissima fila. Già all’inizio della trasmissione lo hanno inquadrato ed era evidentemente emozionato. Nonostante si fosse già esibito sull’Ariston la sera prima insieme agli Articolo 31 (è ancora mistero sull’identità della donna che ha baciato).

Già avevamo immaginato quale sarebbe potuta essere la sua reazione nel vedere nuovamente la moglie scendere quella scalinata, i cui scalini, come ha ricordato Chiara Francini, sono stati calpestati da mostri sacri. E, infatti, Fedez si è commosso quando la moglie ha fatto la sua prima apparizione.

Nelle immagini che si vedono sui social, Fedez ha gli occhi lucidi. Sembra sul limite di voler piangere. Guarda la moglie con uno sguardo davvero estasiato. Gli occhi dell’amore orgoglioso della sua compagna, con cui ha avuto due figli, Leone e Vittoria.

PER ME È FEDEZ CHE SI COMMUOVE APPENA VEDE SUA MOGLIE SALIRE SUL PALCO #sanremo2023 pic.twitter.com/ImtGtoY5e4 — denise 💐 fitf (@fineelinexwalls) February 11, 2023

Davvero emozionante vederli così emozionati l’uno per l’altro!