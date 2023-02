Chiara Ferragni non indossa più la fede nuziale: l’indizio che conferma la crisi

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Chiara Ferragni e Fedez starebbero vivendo una crisi matrimoniale. Nel corso delle ultime ore, è emerso un indizio che potrebbe confermare i numerosi rumors. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Dopo il bacio scattato tra Fedez e Rosa Chemical nella 73esima edizione del Festival Di Sanremo seguito da una bella sgridata di Chiara Ferragni, in rete non si fa altro che parlare di una presunta crisi tra i Ferragnez. Ormai è dalla finale della kermesse canora che i due non si mostrano più insieme sui social e i rumors su una possibile separazione si fanno sempre più insistenti.

Mentre il rapper milanese sembra essere completamente sparito dai social, l’imprenditrice digitale continua ad essere attiva sul suo profilo Instagram. Di recente ha pubblicato alcune immagini che la ritraggono in un agriturismo con i suoi figli, Leone e Vittoria, ma del rapper milanese non c’è alcuna traccia. Tuttavia, tra i suoi ultimi scatti ne appare uno che ha catturato l’attenzione del web.

Nell’autoscatto in questione, l’influencer non indossa la fede nuziale sull’anulare sinistro della sua mano. Non solo. Sembra che la Ferragni abbia deciso di togliere anche l’anello di fidanzamento che Fedez le ha regalato in occasione della proposta di matrimonio all’Arena Di Verona.

Chiara Ferragni non si è mai resa protagonista di un gesto simile, dato che, chi la segue, sa bene che non ha mai tolto l’anello di fidanzamento né tantomeno la fede nuziale. Tuttavia, si tratta solo di uno dei tanti segnali di cui l’influencer si è resa autrice. Qualche giorno fa, infatti, ha pubblicato un video ritraente la scena finale di Sanremo in cui elogiava il matrimonio di Gianni Morandi e Anna. A corredo della didascalia aveva lanciato una velata frecciatina: