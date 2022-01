Chiara Ferragni guarisce dal Covid e coglie l'occasione per sfoggiare un look da urlo

Dopo alcuni giorni di quarantena, Chiara Ferragni è finalmente guarita dal Covid. In occasione della sua prima uscita a seguito della guarigione, l’influencer più famosa al mondo ha deciso di sfoggiare un look da urlo. Tuttavia, un dettaglio non è passato agli occhi di tuti i fan. Scopriamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Ferragni è una delle influencer più famose al mondo. La celebre imprenditrice digitale ha trascorso alcuni giorni chiusa in casa dopo essere risultata positiva al Coronavirus. Adesso finalmente è guarita e per festeggiare ha optato per un look che ha lasciato tutti senza parole. Ecco tutti i dettagli.

Sfortunatamente, Chiara Ferragni e Fedez sono stati costretti a dare il benvenuto all’anno nuovo chiusi in casa. Infatti, dopo essersi sottoposti al tampone, il rapper e sua moglie sono risultati positivi al Coronavirus. Attualmente solo l’influencer è guarita e già ha fatto la sua prima uscita.

Mentre Fedez è ancora in isolamento, Chiara Ferragni è potuta uscire di nuovo con i suoi amici. Inutile dire che una delle prime persone riviste dall’influencer è stato Manuele Mameli, il suo make up artist e haistylist di fiducia. Nella giornata del 1 gennaio 2022, lei stessa ha indossato un outfit speciale: un paio di leggins in vernice effetto specchio, anfibi firmati Miu Miu e una giacca in stile “Crudelia De Mon”.

Chiara Ferragni indossa la felpa coordinata a quella di Manuele Mameli

Tuttavia, un dettaglio non è passato di certo in osservato a tutti i suoi fan. Si tratta delle felpa dell’imprenditrice coordinata con quella del suo amico. Infatti, lei stessa ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram la quale la ritrae insieme a lui mentre stanno pranzando e con indosso la maglia in questione.

La felpa è firmata dal noto brand Rivoluzione Romantica e non ha un prezzo esageratamente alto. Si tratta di una somma di circa 60 euro. Il capo nascondeva un messaggio. Infatti sotto lo stemma c’è un c’è una piccola frase con scritto: