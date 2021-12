Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Ferragni è una delle influencer più famose al mondo. In occasione dell’arrivo del Natale, la celebre imprenditrice digitale non ha indossato il classico maglione natalizio. Al contrario ha deciso di lanciare una nuova moda: il pullover con la stampa a forma di gatto.

A Natale, numerosi sono stati i personaggi famosi che non hanno potuto resistere alla tentazione di indossare i Christmas Jumper. Tra questi ultimi c’è stata anche Chiara Ferragni la quale però ha proposto un’alternativa al classico maglioncino natalizio. Scopriamo insieme tutti i dettagli della nuova moda lanciata dalla regina delle influencer.

In occasione dell’arrivo delle feste natalizie, Chiara Ferragni ha deciso di trascorrere qualche giorno sulle Dolomiti insieme a tutta la sua famiglia. La celebre influencer ha approfittato della vacanza sulle nevi per indossare il Christmas Jumper più cool dell’anno. Si tratta di un classico maglioncino celeste con sopra disegnato un simpatico gatto.

Il capo in questione è stato realizzato da Alessandra Rich. Si tratta della famosa stilista italiana che è approdata a Londra e che la maggior parte delle volte veste Kate Middleton. Il prezzo del maglioncino è da capogiro e senza alcuna ombra di dubbio è già sold out.

D’altronde non è la prima volta che la moglie di Fedez decide di sfoggiare capi con un animale disegnato sopra. Infatti, verso la fine del mese di novembre, l’influencer aveva indossato un lussuoso maglione firmato dalla casa di moda “Ralph Loren“.

Si tratta di un modello tra i più ricercati ed è caratterizzato dalla stampa che ha come oggetto un orso di peluche ricamato. Anche Vittoria non resiste alla tentazione dei maglioncini a tema “animali”. Infatti, la Ferragni, per la prima vacanza in montagna di sua figlia ha scelto degli abitini peluche caratterizzati dal musetto peloso dell’orso e dei maglioncini con le orecchie da coniglio.