Chiara Ferragni ha cambiato look? L’hairstyle corto apparso su Instagram coglie tutti alla sprovvista

Nel corso delle ultime ore Chiara Ferragni ha creato un nuovo post sul suo profilo Instagram il quale non è passato in osservato a tutti i suoi fan. Si tratta di un’immagine in cui l’imprenditrice digitale appare con un hairstyle decisamente diverso dal solito. L’influencer del momento ha davvero cambiato look? Scopriamolo insieme!

Chiara Ferragni è l’influencer più famosa al mondo. Con i suoi 22 milioni di followers e oltre, la nota imprenditrice digitale è sempre presente sui social. Qui condivide con tutti i suoi fan momenti del proprio lavoro e della propria quotidianità. In dolce attesa della secondogenita, la moglie di Fedez si trova attualmente nella sua casa a Milano e si sta divertendo a pubblicare alcuni scatti del passato.

Di recente, mentre i suoi seguaci attendono con tanta ansia il giorno in cui nascerà la piccola “V”, Chiara Ferragni sta ripercorrendo alcuni ricordi degli anni passati. Tra questi ultimi appare uno scatto il quale la ritrae con un look decisamente diverso dal quello tramite cui il mondo l’ha imparata a conoscere.

Si tratta di un hairstyle corto caratterizzato da delle onde leggere. Non appena la foto è stata pubblicata dalla stessa influencer ha ottenuto innumerevoli like e commenti. Tra questi spicca anche quello di Elisabetta Gregoraci la quale ha scritto:

Io ho adorato.

Dunque Chiara Ferragni non ha rivoluzionato il suo look a distanza di pochissimi giorni dal parto. Infatti l’imprenditrice digitale ha semplicemente voluto condividere con tutti i suoi fan un momento molto importante della sua vita. Si tratta della sua partecipazione al Festival Di Cannes.

Tuttavia, anche il taglio corto che appare nello scatto in questione è solo una parrucca che la fashion blogger ha indossato in occasione dell’evento nel comune francese. Comunque non escludiamo l’ipotesi che, dopo il parto, voglia seguire il consiglio dei suoi fan, ovvero quello di optare per la chioma bionda e corta. Si deciderà la Ferragni a rivoluzionare i suoi capelli? Non ci resta che scoprirlo!