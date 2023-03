Chiara Ferragni, il look per passeggiare a Milano vale quasi 10 mila euro: tutti i dettagli

Dopo la sua esperienza come co-conduttrice al Festival di Sanremo, Chiara Ferragni è tornata alla sua vita di sempre, dedicandosi completamente al lavoro e alla famiglia. In questi giorni il nome dell’imprenditrice digitale è tornato ad occupare le pagine di gossip per il prezzo stratosferico del look sfoggiato per fare una passeggiata a Milano. Scopriamo insieme la cifra.

Chiara Ferragni non smette mai di far parlare di sé. Per un pomeriggio trascorso facendo una rilassante passeggiata per Milano, l’imprenditrice digitale ha sfoggiato un look che non è di certo passato inosservato soprattutto per quanto riguarda il prezzo.

La moglie di Fedez ha optato infatti per un look completamente firmato Dior. L’outfit in questione ha permesso alla moglie di Fedez di sentirsi un po’ parigina nella sua Milano. Nel dettaglio Chiara Ferragni ha infatti indossato un outfit caratterizzato dalla stampa Plan de Paris della nota casa di moda.

Per chi non lo sapesse, la mappa raffigurante la capitale francese è protagonista della nuova collezione che Maria Grazia Chiuri ha proposto per la Primavera- Estate 2023. Ma sapete quanto costa l’outfit sfoggiato da Chiara Ferragni per la sua passeggiata a Milano? Tenetevi forte perché il prezzo è davvero da capogiro.

Per quanto riguarda il maglioncino, si tratta di un modello in cachemire bianco e nero a maniche lunghe che ha un costo di 2480 euro. L’imprenditrice digitale ha deciso di abbinarlo ad una gonna che ha un costo di ben 3100 euro.

Ma non è finita qui. A completare il look parigino sfoggiato da Chiara Ferragni ci hanno pensato le bellissime scarpe Dior che hanno un costo di 990 euro e la borsa decorata interamente con la stampa Plan de Paris e che ha un costo di 3000 euro. In totale, dunque, per la sua passeggiata a Milano l’imprenditrice digitale ha sfoggiato un look di 9570 euro.