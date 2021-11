Chiara Ferragni, il prezzo da capogiro delle ciabatte e dei leggins indossati al cinema

In questi giorni sta facendo molto chiacchierare il look che Chiara Ferragni ha scelto per accompagnare il piccolo Leone al cinema. L’outfit sfoggiato dall’imprenditrice digitale non è di certo passato inosservato agli occhi dei suoi fan più fedeli. Per tutti i curiosi, ecco il prezzo da capogiro delle ciabatte e dei leggins firmati indossati dalla fashion blogger più amata di sempre.

Con l’arrivo della stagione invernale Chiara Ferragni ha optato per look comodi senza mai però rinunciare allo stile. L’outfit scelto dalla moglie di Fedez per accompagnare suo figlio Leone al cinema sta facendo il giro del web. Quello che ha suscitato maggiormente la curiosità dei suoi fan più fedeli è senza ombra di dubbio il prezzo delle ciabatte e dei leggins firmati.

Per accompagnare suo figlio Leone al cinema l’imprenditrice digitale ha scelto il grande marchio Louis Vuitton. In occasione di uno speciale pomeriggio di relax tra madre e figlio l’imprenditrice digitale ha indossato delle ciabatte griffate abbinate poi a dei leggins con tanto di logo del noto brand.

Per ripararsi dal freddo, invece, la moglie del rapper Fedez ha scelto una giacca di pelle lucida nera insieme poi ad un pullover altrettanto nero. Per tutti colori incuriositi riguardo il prezzo del look sfoggiato da Chiara Ferragni, ecco che stiamo per svelare tutte le vostre curiosità.

Chiara Ferragni al cinema con ciabatte e leggins firmati: il prezzo da capogiro dell’outfit dell’imprenditrice digitale

Sbirciando il sito della nota casa di moda Louis Vuitton è possibile notare che il valore dei leggins indossate dalla fashion blogger è di 1100 euro. Anche le ciabatte appartengono alla stessa casa di moda e hanno un prezzo di 840 euro.

Dunque il comodo look che Chiara Ferragni ha scelto di sfoggiare per accompagnare il piccolo Leone al cinema vale più di 2 mila euro, senza includere poi il valore della giacca e degli altri indumenti indossati. Ancora una volta l’imprenditrice digitale fa parlare di sé per i suoi look sempre di tendenza e mai banali.