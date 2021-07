In queste ore Chiara Ferragni si è resa protagonista di un video social diventato virale nel web. Le immagini dell’imprenditrice digitale hanno creato non poco scompiglio tra i suoi fan più fedeli. Il video in questione ritrae la moglie di Fedez in vesti completamente diverse da quelle cui siamo abituata a vederla. Scopriamo insieme cosa è successo.

In questi giorni Fedez ha condiviso sui social un video che ritrae Chiara Ferragni diversa da come siamo abituati a vederla normalmente. Le immagini in questione hanno creato scompiglio tra il popolo del web e in pochi minuti le immagini riguardanti Chiara Ferragni sono diventati virali.

Il video in questione ritrae l’imprenditrice digitale sfoggiare delle gambe diverse dal solito. Chiara Ferragni, infatti, si è esibita in un mini coreografia in cui ha mostrato delle gambe non depilate e molto tatuate. Ovviamente, però, dietro questo dettaglio che ha sconvolto il web non poteva che esserci lui: il marito Fedez.

Chiara Ferragni, dunque, si è messa davanti al rapper in modo che ad una prima occhiata il viso e il tronco del rapper erano nascosti, mostrando solamente le gambe. Di Chiara Ferragni, invece, si vedeva solamente la parte del corpo superiore in modo da creare questo effetto ottico che ha divertito molto il popolo del web.

Inutile dire come la mini coreografia nella quale l’imprenditrice digitale ha sfoggiato le gambe villose ha divertito molto i fan della coppia. Questi, infatti, non hanno perso occasione per commentare il divertente sketch ideato da Chiara e Fedez.

Tra i tanti commenti scritti sotto il post, possiamo leggere:

Chiara una di noi.

Oppure:

+27% di vendita di rasoi.

E ancora:

Finalmente la Ferry con bei piedi.

Ancora una volta, dunque, l’imprenditrice digitale e Fedez con la loro ironia hanno fatto centro. Il video, nel giro di pochi minuti, ha conquistato quasi due milioni di visualizzazioni.