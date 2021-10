Chiara Ferragni illumina Piazza Duomo: il costo da capogiro dei suoi gioielli

In occasione dell’evento organizza da Bvlgari a Milano per l’inaugurazione della mostra ‘Metaomorfosi Serpenti’, Chiara Ferragni ha letteralmente illuminato Piazza Duomo. L’imprenditrice digitale, tra le invitate dell’evento, è apparsa al pubblico sfoggiando un look che ha lasciato tutti senza parole. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’elegante outfit di una delle fashion blogger più amate di sempre.

Mercoledì 6 ottobre si è tenuta a Milano l’inaugurazione della mostra ‘Metamorfosi Serpenti’, organizzata dal colosso Bvlgari. Tra le invitate di questo importante evento non poteva non esserci lei, Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale è apparsa con un look super elegante. Un abito rosso con lo strascico e i diamanti hanno fatto brillare la fashion blogger a Piazza Duomo.

Ancora una volta Chiara Ferragni dimostra di essere un’icona di eleganza e di stile. In occasione dell’evento organizzato da Bvlgari, la moglie del rapper Fedez ha sfoggiato uno splendido abito rosso con lo strascico. Il vestito porta la firma di Versace ed è caratterizzato dalla presenza di numerosi mini cristalli.

Ovviamente, a rendere il look dell’imprenditrice digitale così scintillante ci hanno pensato le scarpe e i lussuosi gioielli. Chiara Ferragni, dunque, ha deciso di abbinare allo splendido abito total red dei sandali gioiello con tacchi a spillo.

Per quanto riguarda i gioielli, invece, per questo importante evento la fashion blogger non poteva non indossare i gioielli appartenenti alla collezione ‘Serpenti’ di Bvlgari. Dagli scatti che l’hanno immortalata in tutto il suo splendore, non possiamo non notare gli scintillanti collier, bracciali e orecchini.

Tali accessori hanno scatenato senza dubbio la curiosità dei fan dell’imprenditrice digitale, soprattutto per quanto riguarda i prezzi. Bene, dovete sapere che tutti gli accessori indossati da Chiara Ferragni sono tempestati di diamanti. Per il prezzo valore possiamo stimare che i gioielli indossati da Chiara Ferragni abbiano un valore che si aggiri a circa 100 mila euro.