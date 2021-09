Chiara Ferragni, la frecciatina social a Fedez: “Mi fai venir voglia di divorzio”

La Milano Fashion Week è ufficialmente iniziata e in questi giorni non si fa che parlar d’altro. Protagonista indiscussa di uno degli eventi più attesi dell’anno è senza dubbio la famiglia Ferragnez. Nelle scorse ore Chiara Ferragni ha lanciato una frecciatina social a suo marito Fedez. Ecco le parole che l’imprenditrice digitale ha rivolto al rapper.

Aria di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez? La frase social scritta dall’imprenditrice digitale sotto uno scatto condiviso dal marito rapper ha alimentato notevolmente il gossip. In occasione della Milano Fashion Week Fedez ha pubblicato sulla sua pagina Instagram uno scatto che lo ritrae insieme a Gigi Hadid.

L’immagine in questione è stata accompagnata da una ironica didascalia:

Lo scatto e la frase non sono di certo passati inosservati agli occhi dell’imprenditrice digitale che ha commentato ironicamente sotto lo scatto del rapper con queste parole:

La frase in questione scritta dal rapper è stata ripresa dalla sua ultima canzone, ‘Meglio del cinema’. Solo qualche giorno fa Chiara Ferragni ha commentato il brano che il rapper ha dedicato a sua moglie. Queste sono state le parole dell’imprenditrice digitale:

“Giuro mi fai venire voglia di futuro” è forse una delle dediche più piene di significato che si possano fare e ricordo benissimo il momento in cui mi hai detto una cosa simile per la prima volta. Era Ottobre 2016, ci frequentavamo da un mesetto (e per la maggior parte del tempo di nascosto) ed eravamo a cena insieme.

E, continuando, Chiara Ferragni ha svelato:

Ad un certo punto mi hai detto “dai vieni vicino a me”, mi hai abbracciato e mi hai sussurato “io non vedo l’ora di avere una famiglia con te” e questa frase mi ha colpita ed affondata: per me non c’è niente di più bello e sexy che vedere un uomo che è fiero di amare la propria persona e non veda l’ora di progettare un futuro insieme, senza paura. Questo è stato uno dei primi momenti in cui ho capito che probabilmente eri la mia persona. Con tutti i nostri casini, le centinaia di litigata, i mille difetti che abbiamo noi siamo noi, e non sceglierei mai nessun altro.