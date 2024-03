Chiara Ferragni in lacrime, si sfoga su i social: “Basta fingere che tutto vada bene sempre”

Quando si affrontano momenti complicati, che possono riguardare sia la vita lavorativa che privata, molto spesso risulta utile condividere i proprio pensieri e le proprie preoccupazioni. Nell’epoca dei social, i personaggi famosi spesso decidono di condividere i propri problemi con i loro fan. Proprio come sta facendo in questo momento Chiara Ferragni. L’influencer si è lasciata andare ad un piccolo sfogo su una delle sue ultime storie di Instagram.

Chiara Ferragni parla ai suoi fan

Chiara Ferragni in questo ultimo periodo si ritrova al centro di molteplici scandali, che riguardano sia la sua vita privata che, quella lavorativa. Da dicembre in poi, dopo le accuse legate alle vendite di beneficienza, l’influencer ha condiviso sempre meno contenuti. Riprendendo lentamente la sua attività social, ma mostrando esclusivamente la sua vita con i figli Leone e Vittoria. Solo in seguito alla separazione con Fedez, ed alcune interviste, l’imprenditrice digitale è tornata alla vita mondana e social, anche se in modo graduale.

Oggi, dopo una giornata trascorso in compagnia dei figli al lunapark, Chiara Ferragni condivide alcuni suoi pensieri privati ed intimi. Infatti la giovane si lascia andare ad un piccolo sfogo, dove ringrazia chi c’è sempre e chi la supporta. Chiede scusa se non sempre condivide e pubblica contenuti, ma chiede anche comprensione ai suoi fan visto il periodo difficile che sta affrontando. Nelle ultime storie Chiara Ferragni dice:

“È un periodo veramente doloroso privatamente, di cui cerco di non parlare più di tanto però è pesante, quindi capitemi se ogni tanto pubblico meno, se ogni tanto sono un pò nei miei pensieri eccetera. Faccio quel che posso, cerco sempre di fare quel che posso e a volte sono più in up e a volte sono più in down. Non so penso, sia giusto anche farvi vedere questa parte, cioè non posso dirvi tutto, raccontarvi tutto, non mi va neanche di dirvi tutti i motivi per cui sto male. Però penso sia giusto non fingere che tutto vada bene e che io sia felice come una pasqua e forte, a volte, vorrei essere meno forte ed essere solo un pò più serena”

Chiara Ferragni e lo sfogo su Instagram

Chiara racconta ciò che prova ai suoi fan che molto spesso le hanno dimostrato solidarietà e sostegno. Oltre a questo suo sfogo, Chiara anticipa un nuovo progetto di lavoro. Infatti, in molti le hanno chiesto dei viaggi di lavoro a New York, e la giovane influencer spiega che è un nuovo progetto che ancora sta prendendo forma. Ed anticipa che, se tutto andrà bene, spera di poter dare l’ufficialità nel giro di qualche mese.