Chiara Ferragni in shorts modello “boxer”: ecco quanto costa il look estivo

Inutile dire che a Chiara Ferragni piace sempre indossare abiti e accessori di lusso. In occasione dell’arrivo dell’estate, l’imprenditrice digitale ha sfoggiato la tendenza più cool della primavera/estate 2023: gli shorts modello “boxer”. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Ferragni è una delle influencer più amate e chiacchierate al mondo. In occasione dell’arrivo dell’estate, l’imprenditrice digitale ha già preparato il suo guardaroba e ha aggiunto la tendenza più amata di questa stagione estiva. Stiamo parlando dei boxer da uomo.

Nel caso di Chiara Ferragni, quest’ultima ha sfoggiato un paio di shorts modello “boxer” a righe bianche e azzurre, caratterizzati da un elastico ben in vista. All’apparenza può sembrare un semplice capo di biancheria ma non è così. Infatti si tratta di un capo di abbigliamento firmato Alexander Wang. Ma a quanto si aggira il prezzo dei pantaloncini? Il modello in questione costa oltre 300 euro.

La moglie di Fedez ha deciso di abbinare tali shorts ad un crop top bianco sotto una camicia leggera aperta firmata Prada. Inoltre, per completare il suo look estivo, la donna ha aggiunto alcuni dettagli di lusso tra cui un paio di occhiali da sole con montatura bianca firmati dal brand Chiara Ferragni e una borsa a tracolla. Quest’ultima è il modello Hermès color celeste. Stiamo parlando della Constance Bag di Hermès, un accessorio esclusivo di cui non si conosce il prezzo.

Per quanto riguarda le scarpe, l’imprenditrice digitale ha abbinato il tutto ad un paio di stivali da motociclista neri appartenenti alla casa di moda Miu Miu. Questi ultimi hanno un valore di circa 1590 euro. Ma qual è il prezzo totale del look estivo della moglie di Fedez? Tirando la somma dei costi degli accessori e dei capi di abbigliamento, possiamo affermare che l’outifit estivo dell’influencer ha un valore di quasi 3000 euro.