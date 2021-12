Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Ferragni è una delle influencer più famose al mondo. La celebre imprenditrice digitale è sempre in giro per il mondo. In occasione dell’arrivo di Natale, insieme a tutta la sua famiglia, ha deciso di andare in Svizzera. Ma sapere quanto costa una notte nell’albergo in cui si trova? Scopriamolo insieme!

Di recente Chiara Ferragni è volata in Svizzera. A distanza di poche settimane dell’arrivo delle feste natalizie, l’influencer ha deciso di trascorrere un po’ di tempo immersa nelle meravigliose nevi di St. Moritz con tutta la sua famiglia. Tuttavia, l’albergo in cui stanno pernottando ha un prezzo da capogiro. Ecco tutti i dettagli.

Tra le presentazioni in anteprima della serie “The Ferragnez” e la sua messa in onda su Prime Video il 9 dicembre 2021, Chiara Ferragni ha pensato di trascorrere alcuni giorni di vacanza con Fedez, Leone e Vittoria. Per il suo soggiorno l’influencer ha scelto il Badrutt’s Palace Hotel, in Svizzera.

Il Badrutt’s Palace Hotel è un albergo di lusso della valle dell’Engadina caratterizzato da una storia leggendaria. Paragonato ad un meraviglioso castello delle fiabe, l’hotel in questione viene gestito dalla famiglia Badrutt dall’anno 1896.

La suite di Chiara Ferragni al Badrutt’s Palace Hotel

La caratteristica che contraddistingue l’albergo di lusso è la sua capacità di offrire un’atmosfera romantica oltre a servizi esclusivi. Un primo dettaglio che non può passare in osservato sono gli interni inondati di fiori. Per quanto riguarda la tipologia di soggiorno scelta da Chiara Ferragni e Fedez si tratta di una suite con due camere da letto, un salotto, un bagno e una cucina.

La particolarità della camera da letto dei Ferragnez è che è dotata di una terrazza da cui si può ammirare la visa mozzafiato. Non è tutto. Nell’hotel ci sono anche due piscine: una al coperto e l’altra riscaldata all’aria aperta. Tuttavia sembra che Chiara Ferragni e suo marito siano stati disposti a pagare una cifra da capogiro per soggiornare nel Bradutt’s Palace Hotel. Infatti qui il costo di una notte si aggira intorno ai 6325 euro.